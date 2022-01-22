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https://arabic.sputniknews.com/20220122/خبير-أمريكا-تحاول-فرض-واقع-جديد-في-أوكرانيا-ولكن-روسيا-لن-تسمح-بذلك-1056836702.html
خبير: أمريكا تحاول فرض واقع جديد في أوكرانيا ولكن روسيا لن تسمح بذلك
خبير: أمريكا تحاول فرض واقع جديد في أوكرانيا ولكن روسيا لن تسمح بذلك
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن كل ما تردده الولايات المتحدة مجرد "مخاوف"، نافيا أن يكون الوفد... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:45+0000
2022-01-22T11:45+0000
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خبير: أمريكا تحاول فرض أمر واقع جديد في أوكرانيا ولكن روسيا لن تسمح بذلك
خبير: أمريكا تحاول فرض واقع جديد في أوكرانيا ولكن روسيا لن تسمح بذلك
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوفد الأمريكي لم يقدم أي حجج لتبرير الموقف الأمريكي بشأن خطة روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا في اجتماع جنيف، لم تكن هناك سوى مخاوف.يقول الخبير في الشأن الروسي والدولي الدكتور فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:وأشار حوالة إلى "أن روسيا تعطي الفرصة تلو الأخرى للولايات المتحدة، علها تعود للتعقل وللنظر إلى الأمور بشكل موضوعي، واللقاء الذي جرى مؤخرا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أعطى نوعا من فسحة أمل ليس أكثر، ولا يمكن اعتباره فاشلا، لكن يمكن القول أن المحادثات كانت متعثرة بعض الشيء، وذلك ناتج بشكل مباشر، من محاولة أمريكا الاستفادة من الوقت من أجل أن تفرض واقعا جديدا في أوكرانيا، ولكن هذا الأمر لن تسمح به روسيا بكل الأحوال".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио

خبير: أمريكا تحاول فرض واقع جديد في أوكرانيا ولكن روسيا لن تسمح بذلك

11:45 GMT 22.01.2022
خبير: أمريكا تحاول فرض أمر واقع جديد في أوكرانيا ولكن روسيا لن تسمح بذلك
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن كل ما تردده الولايات المتحدة مجرد "مخاوف"، نافيا أن يكون الوفد الأمريكي قد قدم في محادثات جنيف ما يؤيد موقف بلاده.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوفد الأمريكي لم يقدم أي حجج لتبرير الموقف الأمريكي بشأن خطة روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا في اجتماع جنيف، لم تكن هناك سوى مخاوف.
يقول الخبير في الشأن الروسي والدولي الدكتور فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
"تحاول روسا اليوم إعادة ترتيب البيت الداخلي للأمم المتحدة، من أجل أن يعود مجلس الأمن الدولي بالدرجة الأولى، ليمارس وظائفه المباشرة، وهي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة".
وأشار حوالة إلى "أن روسيا تعطي الفرصة تلو الأخرى للولايات المتحدة، علها تعود للتعقل وللنظر إلى الأمور بشكل موضوعي، واللقاء الذي جرى مؤخرا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أعطى نوعا من فسحة أمل ليس أكثر، ولا يمكن اعتباره فاشلا، لكن يمكن القول أن المحادثات كانت متعثرة بعض الشيء، وذلك ناتج بشكل مباشر، من محاولة أمريكا الاستفادة من الوقت من أجل أن تفرض واقعا جديدا في أوكرانيا، ولكن هذا الأمر لن تسمح به روسيا بكل الأحوال".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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