خبير: زيادة نشاط "داعش" بالعراق بسبب عدم فاعلية الجهد العسكري والاستخباراتي ضد التنظيم

وأضاف أن طبيعة العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية، لم تكن فاعلة بشكلٍ كبير جداً، وهو ما أدى لزيادة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) واستهداف الجيش العراقي. وأشار إلى أن القرار الذي اُتخذ من قبل القائد العام للقوات المسلحة بإعادة تقييم القيادات الأمنية، يعني وجود خلل في القيادات الأمنية على مستوى محافظات كمحافظة صلاح الدين، ومحافظة كركوك. وأضاف أن التأثيرات السياسية وما له علاقة بالملف الأمني ومحاولة الضغط لعدم التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، أثرت على الجهد الاستخباراتي في تلك المناطق. وأوضح أن تنظيم "داعش" تحفز بشكلٍ كبير، خصوصاً بعد صعود حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في أفغانستان. ونوه إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي"أصبح أكثر نشاطاً على مستوى الجغرافيا السورية، وبالتالي ستتأثر الأراضي العراقية بنشاطه وعملياته". وأكد أن طبيعة الهجمات الأخيرة التي شنها "داعش"، تشير إلى أن العراق أمام تحدٍ كبير ولابد من طرح مقاربة أمنية تختلف عن السابق، تتمثل بجهد استخباراتي عالي وضربات استباقية من شأنها تقويض نشاط تنظيم داعش الإرهابي. وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإطلاق عمليات عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد مقتل نحو 11 جنديا من الجيش العراقي في هجوم للتنظيم على قاعدة للجيش في مافظة ديالي شمالي العراق. وقال مكتب الكاظمي، في بيان له، إن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والعسكرية توعد فيه بالثأر عبر عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي والإطاحة بقياداته".
قال المحلل السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن فشل الجهد الاستخباراتي العراقي، وعدم فاعلية العمليات العسكرية الاستباقية ضد "داعش"، هي من الأسباب الرئيسية لهجوم تنظيم "داعش"، الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني،على الجيش العراقي بمحافظة ديالي، ما أسفر عن مقتل 11جنديا.
وأضاف أن طبيعة العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية، لم تكن فاعلة بشكلٍ كبير جداً، وهو ما أدى لزيادة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) واستهداف الجيش العراقي. وأشار إلى أن القرار الذي اُتخذ من قبل القائد العام للقوات المسلحة بإعادة تقييم القيادات الأمنية، يعني وجود خلل في القيادات الأمنية على مستوى محافظات كمحافظة صلاح الدين، ومحافظة كركوك.
وأضاف أن التأثيرات السياسية وما له علاقة بالملف الأمني ومحاولة الضغط لعدم التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، أثرت على الجهد الاستخباراتي في تلك المناطق.
وأوضح أن تنظيم "داعش" تحفز بشكلٍ كبير، خصوصاً بعد صعود حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في أفغانستان.
ونوه إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي"أصبح أكثر نشاطاً على مستوى الجغرافيا السورية، وبالتالي ستتأثر الأراضي العراقية بنشاطه وعملياته". وأكد أن طبيعة الهجمات الأخيرة التي شنها "داعش"، تشير إلى أن العراق أمام تحدٍ كبير ولابد من طرح مقاربة أمنية تختلف عن السابق، تتمثل بجهد استخباراتي عالي وضربات استباقية من شأنها تقويض نشاط تنظيم داعش الإرهابي.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإطلاق عمليات عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد مقتل نحو 11 جنديا من الجيش العراقي في هجوم للتنظيم على قاعدة للجيش في مافظة ديالي شمالي العراق.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان له، إن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والعسكرية توعد فيه بالثأر عبر عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي والإطاحة بقياداته".