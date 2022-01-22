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https://arabic.sputniknews.com/20220122/خبير-لياقة-بدنية-يطرح-طريقة-جديدة-للنوم-في-غضون-120-ثانية-1056825736.html
خبير لياقة بدنية يطرح طريقة جديدة للنوم في غضون 120 ثانية
خبير لياقة بدنية يطرح طريقة جديدة للنوم في غضون 120 ثانية
طرح خبير اللياقة البدنية وصانع المحتوى الشهير على "تيك توك" جيستن أغيستين طريقة للنوم في 120 ثانية، وهي فعالة حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأرق. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T06:00+0000
2022-01-22T06:00+0000
مجتمع
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وفقًا لما نشرت صحيفة "The Mirror" البريطانية، فإنه من أجل النوم في دقيقتين، نحتاج إلى تقسيم عملية النوم إلى مرحلتين.في المرحلة الأولى، نحتاج إلى القيام بالعديد من الإجراءات. أولاً، إرخاء عضلات الوجه، وعدم نسيان الفك واللسان والعضلات حول العينين.بعد ذلك، نقوم بخفض الكتفين وإرخاء الذراعين، ثم القيام بشهيق وزفير لإزالة التوتر تدريجيا.وأكد أغيستين هذه المرحلة تستغرق حوالي دقيقة، ثم يجب أن تتخيل نفسك في زورق في وسط بحيرة هادئة، أو في أرجوحة مخملية سوداء في وسط غرفة مظلمة.أما المرحلة الثانية فتتضمن تقنية تكرار عبارة "لا تفكر" لمدة 10 ثوانٍ وسيبدأ جسمك بالاسترخاء شيءا فشيءا.يستخدم الجيش الأمريكي هذه الطريقة وهي فعالة بنسبة 96%، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/طريقة-سهلة-للنوم-بسرعة-1056173645.html
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خبير لياقة بدنية يطرح طريقة جديدة للنوم في غضون 120 ثانية

06:00 GMT 22.01.2022
© Depositphotos / olly18نوم
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Depositphotos / olly18
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طرح خبير اللياقة البدنية وصانع المحتوى الشهير على "تيك توك" جيستن أغيستين طريقة للنوم في 120 ثانية، وهي فعالة حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأرق.
وفقًا لما نشرت صحيفة "The Mirror" البريطانية، فإنه من أجل النوم في دقيقتين، نحتاج إلى تقسيم عملية النوم إلى مرحلتين.
في المرحلة الأولى، نحتاج إلى القيام بالعديد من الإجراءات. أولاً، إرخاء عضلات الوجه، وعدم نسيان الفك واللسان والعضلات حول العينين.
@justin_agustin Technique to falling asleep in 2 minutes! Insp. AsapSCIENCE on YT #sleep #fallasleep #insomnia #insomniac #learnontiktok #howto ♬ You - Petit Biscuit
بعد ذلك، نقوم بخفض الكتفين وإرخاء الذراعين، ثم القيام بشهيق وزفير لإزالة التوتر تدريجيا.
وأكد أغيستين هذه المرحلة تستغرق حوالي دقيقة، ثم يجب أن تتخيل نفسك في زورق في وسط بحيرة هادئة، أو في أرجوحة مخملية سوداء في وسط غرفة مظلمة.
أما المرحلة الثانية فتتضمن تقنية تكرار عبارة "لا تفكر" لمدة 10 ثوانٍ وسيبدأ جسمك بالاسترخاء شيءا فشيءا.
يستخدم الجيش الأمريكي هذه الطريقة وهي فعالة بنسبة 96%، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
طريقة سهلة للنوم بسرعة
14 يناير, 12:26 GMT
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