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داعيا "سرايا السلام" للتأهب... مقتدى الصدر لـ "داعش": إذا أنتم قادمون فإنا قادرون
داعيا "سرايا السلام" للتأهب... مقتدى الصدر لـ "داعش": إذا أنتم قادمون فإنا قادرون
وجه زعيم التيار الصدري في العراق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رسالة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي قال إنه يروج شائعات لعودته إلى البلاد. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T21:14+0000
2022-01-22T21:14+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
تنظيم داعش الأرهابي
العراق
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وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يشيع العدو الإرهابي بأنه قادم، فإذا أنتم قادمون فإنا قادرون".واعتبر الصدر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن البعض يضخمون الأمر "ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أوساط الشعب العراقي فيكون ("داعش") بنظرهم حامي الأرض والعرض".و"سرايا السلام"، تنظيم شيعي مسلح تابع للتيار الصدري تم تشكيله عقب سيطرة "داعش" الإرهابي على محافظات عراقية شمال وشرق ووسط البلاد للدفاع عن عن المساجد والمراقد الشيعية والسنية، وانضوى ضمن تشكيلات "الحشد الشعبي".وطالب الصدر الحكومة بتعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق وشعبه، دون أن يقصر في ذلك.ودعا إلى ألا تكون هذه الشائعات مثبطة "لعزيمة المجاهدين والشعب"، دون أن يستبعد أن تكون تلك الأخبار من باب إحباط تشكيل حكومة أغلبية وطنية بقيادة التيار الصدري الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأمس الجمعة، قتل مسلحو "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) 11 منتسبا في الجيش العراقي، بهجوم في محافظة ديالى.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع هذا التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, تنظيم داعش الأرهابي, العراق

داعيا "سرايا السلام" للتأهب... مقتدى الصدر لـ "داعش": إذا أنتم قادمون فإنا قادرون

21:14 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رسالة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي قال إنه يروج شائعات لعودته إلى البلاد.
وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يشيع العدو الإرهابي بأنه قادم، فإذا أنتم قادمون فإنا قادرون".
واعتبر الصدر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن البعض يضخمون الأمر "ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أوساط الشعب العراقي فيكون ("داعش") بنظرهم حامي الأرض والعرض".
وتابع: "نحن على أتم الاستعداد والتأهب، وعلى سرايا السلام أن تكون على أهبة الاستعداد جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل".
و"سرايا السلام"، تنظيم شيعي مسلح تابع للتيار الصدري تم تشكيله عقب سيطرة "داعش" الإرهابي على محافظات عراقية شمال وشرق ووسط البلاد للدفاع عن عن المساجد والمراقد الشيعية والسنية، وانضوى ضمن تشكيلات "الحشد الشعبي".
وطالب الصدر الحكومة بتعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق وشعبه، دون أن يقصر في ذلك.
ودعا إلى ألا تكون هذه الشائعات مثبطة "لعزيمة المجاهدين والشعب"، دون أن يستبعد أن تكون تلك الأخبار من باب إحباط تشكيل حكومة أغلبية وطنية بقيادة التيار الصدري الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأمس الجمعة، قتل مسلحو "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) 11 منتسبا في الجيش العراقي، بهجوم في محافظة ديالى.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع هذا التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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