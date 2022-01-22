https://arabic.sputniknews.com/20220122/داعيا-سرايا-السلام-للتأهب-مقتدى-الصدر-لـ-داعش-إذا-أنتم-قادمون-فإنا-قادرون-1056857170.html

داعيا "سرايا السلام" للتأهب... مقتدى الصدر لـ "داعش": إذا أنتم قادمون فإنا قادرون

داعيا "سرايا السلام" للتأهب... مقتدى الصدر لـ "داعش": إذا أنتم قادمون فإنا قادرون

وجه زعيم التيار الصدري في العراق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رسالة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي قال إنه يروج شائعات لعودته إلى البلاد. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T21:14+0000

2022-01-22T21:14+0000

2022-01-22T21:14+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

تنظيم داعش الأرهابي

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102547/06/1025470642_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_83e62c6b3ef0003bfa9662e8cd25296c.jpg

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يشيع العدو الإرهابي بأنه قادم، فإذا أنتم قادمون فإنا قادرون".واعتبر الصدر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن البعض يضخمون الأمر "ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أوساط الشعب العراقي فيكون ("داعش") بنظرهم حامي الأرض والعرض".و"سرايا السلام"، تنظيم شيعي مسلح تابع للتيار الصدري تم تشكيله عقب سيطرة "داعش" الإرهابي على محافظات عراقية شمال وشرق ووسط البلاد للدفاع عن عن المساجد والمراقد الشيعية والسنية، وانضوى ضمن تشكيلات "الحشد الشعبي".وطالب الصدر الحكومة بتعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق وشعبه، دون أن يقصر في ذلك.ودعا إلى ألا تكون هذه الشائعات مثبطة "لعزيمة المجاهدين والشعب"، دون أن يستبعد أن تكون تلك الأخبار من باب إحباط تشكيل حكومة أغلبية وطنية بقيادة التيار الصدري الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأمس الجمعة، قتل مسلحو "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) 11 منتسبا في الجيش العراقي، بهجوم في محافظة ديالى.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع هذا التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, تنظيم داعش الأرهابي, العراق