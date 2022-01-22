https://arabic.sputniknews.com/20220122/دراسة-لقاح-كورونا-لا-يقلل-من-الخصوبة-لكن-عدوى-كوفيد-لدى-الرجال-قد-تسبب-ذلك-1056831044.html

دراسة: لقاح كورونا لا يقلل من الخصوبة لكن عدوى "كوفيد" لدى الرجال قد تسبب ذلك

دراسة: لقاح كورونا لا يقلل من الخصوبة لكن عدوى "كوفيد" لدى الرجال قد تسبب ذلك

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد لا يقلل من فرص الحمل للأزواج ‏الذين يسعون للإنجاب، لكنها أوضحت أن الرجال المصابين بـ(كوفيد-19)... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T09:31+0000

2022-01-22T09:31+0000

2022-01-22T09:31+0000

مجتمع

علوم

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101970/29/1019702915_4:0:1177:660_1920x0_80_0_0_ef8d12cb164787290b24c0794e7b3efc.jpg

واعتمد الباحثون في دراستهم التي نشرت الأسبوع الحالي في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، على بيانات من الأشخاص الذين سجلوا أنفسهم في دراسة على الإنترنت بشأن الحمل، من إعداد جامعة بوسطن.وقالت الدكتورة ديانا بيانكي، رئيسة ذراع المعاهد الوطنية للصحة التي مولت الدراسة في بيان: "النتائج تطمئن إلى أن التطعيم للأزواج الذين يسعون للحمل لا يبدو أنه يضعف الخصوبة".وقام مؤلفو الدراسة باستطلاع آراء المشاركين بها كل 8 أسابيع لمدة عام، وهن نساء بالغات حتى سن 45 عاما يسعين للحمل دون استخدام علاجات الخصوبة، إلى جانب العديد من شركائهن.ولم يجد التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها من المشاركين "أي ارتباط ذي مغزى" بين الأزواج الذين أبلغوا عن التطعيم بلقاح (كوفيد-19) واحتمال قدرتهم على الإنجاب، مقارنة بالمشاركين غير المطعمين.وأكد الباحثون أيضا إن هذا ينطبق على مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى، بما في ذلك العلامة التجارية للقاح، وأوقات مختلفة من العام.ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الشركاء الذكور الذين أفادوا بأنهم أثبتوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد مرتبطين بـ"انخفاض عابر" في احتمالية الإنجاب في غضون 60 يوما.وعلق معدو الدراسة الأمريكية إن "النتائج السابقة تشير إلى أن عدوى "السارس-2" قد تترافق مع انخفاض قصير الأمد في الخصوبة".وكانت بعض الدراسات وجدت انخفاضا مؤقتا على الأقل في إنتاج الجسم للحيوانات المنوية بعد الإصابة بأعراض من (سارس-كوف-2) وهو الفيروس المسبب لمرض (كوفيد-19)، ورجحت أن يكون ذلك نتيجة للحمى التي استمرت أياما بسبب المرض، وهي أطول من يوم واحد من الآثار الجانبية الخفيفة التي لوحظت بعد تلقي التطعيم.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/كوريا-الجنوبية-تمنح-قسائم-مشتريات-لأهالي-مواليد-2022-لتعزيز-معدل-الخصوبة-المنخفض-1056816396.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم, فيروس كورونا