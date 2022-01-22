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دول البلطيق ترسل صواريخ مضادة للدروع والطائرات لأوكرانيا
دول البلطيق ترسل صواريخ مضادة للدروع والطائرات لأوكرانيا
أعلن وزراء دفاع استونيا ولاتفيا وليتوانيا في بيان، يوم أمس الجمعة، أن الدول الثلاث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا بصواريخ أمريكية مضادة للدروع... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T06:12+0000
2022-01-22T06:12+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال البيان إن "استونيا ولاتفيا وليتوانيا وحلفاءهم يعملون معا على وجه السرعة لتسليم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".وسترسل إستونيا صواريخ جافلين المضادة للدروع بينما سترسل لاتفيا وليتوانيا صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، يوم الأربعاء الماضي، إن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أمريكية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا وذلك مع توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتحرك روسيا تجاه أوكرانيا.وحشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا فيما تخشى دول الغرب أن يكون ذلك تمهيدا لشن هجوم جديد على الجمهورية السوفييتية السابقة. وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

دول البلطيق ترسل صواريخ مضادة للدروع والطائرات لأوكرانيا

06:12 GMT 22.01.2022
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مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزراء دفاع استونيا ولاتفيا وليتوانيا في بيان، يوم أمس الجمعة، أن الدول الثلاث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا بصواريخ أمريكية مضادة للدروع والطائرات.
وقال البيان إن "استونيا ولاتفيا وليتوانيا وحلفاءهم يعملون معا على وجه السرعة لتسليم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".
وسترسل إستونيا صواريخ جافلين المضادة للدروع بينما سترسل لاتفيا وليتوانيا صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، يوم الأربعاء الماضي، إن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أمريكية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا وذلك مع توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتحرك روسيا تجاه أوكرانيا.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا فيما تخشى دول الغرب أن يكون ذلك تمهيدا لشن هجوم جديد على الجمهورية السوفييتية السابقة. وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب.
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