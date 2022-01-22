https://arabic.sputniknews.com/20220122/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-دول-الخليج-أقوى-شركائنا-1056841895.html

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: دول الخليج أقوى شركائنا

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: دول الخليج أقوى شركائنا

تحدثت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، عن آفاق التعاون بين الدول العربية وروسيا، وعن المجالات التي يتم... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T13:53+0000

2022-01-22T13:53+0000

2022-01-22T13:53+0000

العالم العربي

روسيا

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أوضحت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، أن المهمة الرئيسية لمجلس الأعمال الروسي العربي ليست إنشاء أو التفكير في مشاريع أعمال دولية جديدة، ولكن فقط لإعداد الأرضية لذلك.مهمة المجلس الأساسية: بناء العلاقاتوقالت غفيلافا إن "مجلس أعمالنا هو أولا وقبل كل شيء جهة اتصال. إذا عرضنا أنشطتنا على مثال العمل الميداني، فسيبدو الأمر كما يلي: نزيل الأعشاب الضارة ونحرث، ونجهز التربة للزراعة. بمعنى آخر، نحن نعد فقط منصة للشركات والصناديق الدولية لبدء العمل. اسمحوا لي أن أؤكد أن المجلس لا (يجرّ باليد) أي شخص إلى التعاون. بل إنه يساعد فقط في بناء العلاقات. يمكننا القول أن مؤشر الأداء الرئيسي لعملنا هو عدد المصافحات في الاجتماعات والجلسات".أكثر الشركاء العرب تفاعلالا يعتبر مجلس الأعمال منصة مستقلة للاجتماعات فحسب، بل يشمل أيضا جميع اللجان الحكومية الدولية الثنائية لروسيا والدول العربية. ونوهت رئيسة المجلس إلى الدول التي تعتبرها الأكثر تفاعلا:فرص الاستثمارات العربية في روسياتعتبر مسألة جذب الاستثمارات العربية ودمجها في المشاريع الروسية على المستوى التجاري والحكومي أمرا غاية في الأهمية أيضا. لكن هل الأمر بهذه البساطة، وهل يتوقف تحقيق هذه الأهداف على رجال الأعمال؟ ردت تاتيانا غفيلافا:ولكن على الرغم من ذلك، يتم إنشاء الكثير من الاستثمارات من قبل الشركات الخاصة. ونوهت غفيلافا قائلة: "إن الاهتمام الكبير لدى الشركاء العرب بروسيا، كما يبدو لي، يدل على الكثير في هذا الشأن أيضا (الاستثمارات). بالإضافة إلى ذلك، لا يكشف جميع المشاركين في الاجتماعات عن أوراقهم قبل تنفيذ الصفقات. إن رجال الأعمال يعشقون الكتمان".الاقتصاد الرقمي وآفاق التعاونمع بداية الوباء، بدأ قطاع الاقتصاد الرقمي في التطور بوتيرة سريعة بشكل لا يصدق. وأصبح هذا ملحوظا وبشكل خاص وواضح في دول الخليج العربي. لكن روسيا تواكب تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات بسرعة كبيرة أيضا، ووضحت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي آفاق التعاون بين روسيا والعرب في هذا المجال: "حتى الآن يتطلع العرب إلى التطورات الروسية".وأوضحت: "لقد سمع الشركاء العرب الكثير عن شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية. لكنهم غالبًا ما يستخدمون التكنولوجيا الأمريكية. نشرح لهم أن نصف المطورين في شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية هم من الروس. وبدأت بتسمية أسماء محددة (من المطورين الروس)- لقد فوجئوا بذلك. لكن على الرغم من ذلك، يتطلع الشركاء إلى موضع ضرورة تطابق المعايير. بالإضافة إلى أن تقنيات تكنولوجيا المعلومات ترتبط دائما بقضايا الأمان. وهنا تلعب الهيئات المختلفة المرتبطة بقضايا الأمن القومي دورا في ذلك. ومن الضروري الاتفاق على هذا المستوى أيضا، حتى يكون الطريق متاحا للعمل".مشاريع روسية تحوز على اهتمام عربيكما قامت تاتيانا غفيلافا بتسمية مشاريع محددة تحوز على اهتمام الشركاء العرب وبينت أسباب هذا الاهتمام.وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يصبح موضوع الاقتصاد الرقمي وسوق تكنولوجيا المعلومات أحد النقاط الرئيسية في الاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 24 إلى 25 يناير كجزء من معرض "إكسبو دبي 2020".

https://arabic.sputniknews.com/20220122/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-سيدات-الأعمال-أصبحن-نشيطات-ويخططن-لحدث-في-إكسبو-دبي-2020-1056838783.html

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