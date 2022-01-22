رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: سيدات الأعمال أصبحن نشيطات ويخططن لحدث في "إكسبو دبي 2020"

قضية المرأة، ستكون الموضوع الرئيسي للاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 24 إلى 25 يناير/ كانون الثاني كجزء من معرض "إكسبو دبي 2020". ووفقًا لما ذكرته تاتيانا غفيلافا، فإن التحضير للمناقشات حول قضية النوع الاجتماعي "الجندر" قد تم أخذه على محمل الجد، ليس فقط داخل المجلس بل وخارجه.مشاركة المرأة في قطاع الأعمال على المستوى الدوليوقالت غفيلافا: "في الاجتماع، ولأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما، سنرفع أخيرا جدول أعمال خاص بالمرأة. أود أن أقول إن إكسبو دبي 2020 يستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة لدور المرأة في الاقتصاد العالمي. لأول مرة في التاريخ، تم بناء جناح كامل مخصص للنساء. وقد تأثرت جدا لأن الإماراتيين خصصوا دورا مهما لمواطنينا (الروس) في هذا الجناح: أول صورة رأيتها هناك كانت صورة فالنتينا تيريشكوفا (أول رائدة فضاء في العالم روسية الجنسية)".وفي حديثها عن الاستعدادات للقاء حول هذا الموضوع، أضافت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي:قيادات نسائية فاعلة تشارك في جدول الأعمال ستصبح تاتيانا غفيلافا، بصفتها رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، واحدة من القيادات النسائية ضمن جدول الأعمال. لكن بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك المزيد من القادة النساء المشاركات من الدول العربية، ونوهت غفيلافا:مشاركة عربية واسعة وفي الوقت نفسه، لن تقتصر مشاركة رائدات الأعمال العربيات على الجمعية الإماراتية، بل سيشهد اللقاء مشاركة واسعة من الدول العربية.اتصالات فاعلة ومشاريع مستقبليةارتفعت نسبة النساء اللائي يمارسن أعمالا دولية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يطرح سؤالا جوهريا حول إمكانية تطور التعاون والاتصالات بين سيدات الأعمال الروسيات والعربيات، وربما المشاريع المشتركة، حيث أجابت رئيسة جمعية الأعمال الروسية العربية على هذا السؤال:وسيبدأ العمل في هذا الاتجاه في الإمارات. ونوهت غفيلافا: "بالمناسبة، بعد برنامج الأعمال في دبي، ينتظرنا حدث آخر مثير للاهتمام. بالنسبة للسيدات اللائي سيعملن في اجتماع المجلس، سينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات برنامجا ثقافيا. الفكرة رائعة: ستتمكن الوفود من التعرف على عمل زملائهم الإماراتيين في إطار غير رسمي، وستكون هناك فرصة لتقديم رائدات الأعمال من روسيا والدول العربية. وبعد ذلك سيتمكنون من إبرام مشاريع تجارية مشتركة والتعاون".
تحدثت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية الدولية، والاهتمام بدمج المرأة في الاقتصاد العالمي في معرض "إكسبو دبي 2020"، وكذلك إنشاء نادي الأعمال الروسي العربي للسيدات في مجلس الأعمال الروسي العربي.
قضية المرأة، ستكون الموضوع الرئيسي للاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 24 إلى 25 يناير/ كانون الثاني كجزء من معرض "إكسبو دبي 2020". ووفقًا لما ذكرته تاتيانا غفيلافا، فإن التحضير للمناقشات حول قضية النوع الاجتماعي "الجندر" قد تم أخذه على محمل الجد، ليس فقط داخل المجلس بل وخارجه.
مشاركة المرأة في قطاع الأعمال على المستوى الدولي
وقالت غفيلافا: "في الاجتماع، ولأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما، سنرفع أخيرا جدول أعمال خاص بالمرأة. أود أن أقول إن إكسبو دبي 2020 يستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة لدور المرأة في الاقتصاد العالمي. لأول مرة في التاريخ، تم بناء جناح كامل مخصص للنساء. وقد تأثرت جدا لأن الإماراتيين خصصوا دورا مهما لمواطنينا (الروس) في هذا الجناح: أول صورة رأيتها هناك كانت صورة فالنتينا تيريشكوفا (أول رائدة فضاء في العالم روسية الجنسية)".
وفي حديثها عن الاستعدادات للقاء حول هذا الموضوع، أضافت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي:
"لا شك أن وفدا كبيرا من سيدات الأعمال سيأتين: وقد أكدت 12 جمعية عربية مشاركتها بالفعل. كما سيأتي وفد كبير يمثل روسيا".
تاتيانا غفيلافا
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي
قيادات نسائية فاعلة تشارك في جدول الأعمال
ستصبح تاتيانا غفيلافا، بصفتها رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، واحدة من القيادات النسائية ضمن جدول الأعمال. لكن بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك المزيد من القادة النساء المشاركات من الدول العربية، ونوهت غفيلافا:
"من العدل أن نقول؛ إنه استعدادا للحدث، حددنا قائدين، ليس فقط الجمعية الروسية "سيدات الأعمال"، ولكن بالإضافة إلى ذلك يوجد مؤسسة مماثلة في الإمارات العربية المتحدة. حيث تستعد رئيسة الجمعية الإماراتية، السيدة خالدة، بنشاط كبير الآن لاستقبال الضيوف والعمل على جدول أعمال المرأة. ومن اللافت للنظر أنها تستعد ليس فقط للعمل مع الوفود النسائية في الجلسة العامة، ولكن أيضا للتعرف على الأنشطة الإقليمية".
تاتيانا غفيلافا
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي
مشاركة عربية واسعة
وفي الوقت نفسه، لن تقتصر مشاركة رائدات الأعمال العربيات على الجمعية الإماراتية، بل سيشهد اللقاء مشاركة واسعة من الدول العربية.
"أود أن أشير إلى أن رائدات الأعمال أصبحن نشيطات للغاية في السنوات الأخيرة، في كل من روسيا والشرق الأوسط. ومؤخرا، أصبحت السيدة مها صالح العتيقي، نائبا لرئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي. وهي أول امرأة تعين في هذا المنصب في تاريخ المجلس. كما ستتحدث في الجلسة العامة. وبالمناشبة، سيأتي السيد طارق عبد الله القحطاني، أحد أكبر رجال الأعمال في المنطقة، وهو أحد أغنى 10 أشخاص في الخليج، من المملكة العربية السعودية. في الوقت نفسه، عين امرأة نائبة له".
تاتيانا غفيلافا
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي
اتصالات فاعلة ومشاريع مستقبلية
ارتفعت نسبة النساء اللائي يمارسن أعمالا دولية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يطرح سؤالا جوهريا حول إمكانية تطور التعاون والاتصالات بين سيدات الأعمال الروسيات والعربيات، وربما المشاريع المشتركة، حيث أجابت رئيسة جمعية الأعمال الروسية العربية على هذا السؤال:
"هذا ما نحاول القيام به الآن؛ إنشاء ناد لرائدات الأعمال تحت إشراف مجلسنا. وسيشمل جميع الجمعيات الموجودة في الدول العربية وهي 22 دولة، بالإضافة إلى روسيا. لذلك، نحن نبحث الآن عن حلول جديدة: داخل النادي، في إطار الاجتماعات، وكذلك من خلال برامجنا في نادي الأعمال. نخطط هنا لإنشاء منصة مشتركة للتفاعل بتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن دعوة وفود من رائدات الأعمال إلى بلدنا لحضور الاجتماعات، على سبيل المثال، من المغرب أو سوريا، حيث تشارك الأخيرة بالفعل في عمل المجلس".
تاتيانا غفيلافا
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي
وسيبدأ العمل في هذا الاتجاه في الإمارات. ونوهت غفيلافا: "بالمناسبة، بعد برنامج الأعمال في دبي، ينتظرنا حدث آخر مثير للاهتمام. بالنسبة للسيدات اللائي سيعملن في اجتماع المجلس، سينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات برنامجا ثقافيا. الفكرة رائعة: ستتمكن الوفود من التعرف على عمل زملائهم الإماراتيين في إطار غير رسمي، وستكون هناك فرصة لتقديم رائدات الأعمال من روسيا والدول العربية. وبعد ذلك سيتمكنون من إبرام مشاريع تجارية مشتركة والتعاون".