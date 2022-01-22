https://arabic.sputniknews.com/20220122/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-سيدات-الأعمال-أصبحن-نشيطات-ويخططن-لحدث-في-إكسبو-دبي-2020-1056838783.html

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: سيدات الأعمال أصبحن نشيطات ويخططن لحدث في "إكسبو دبي 2020"

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: سيدات الأعمال أصبحن نشيطات ويخططن لحدث في "إكسبو دبي 2020"

تحدثت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T12:41+0000

2022-01-22T12:41+0000

2022-01-22T12:41+0000

العالم العربي

روسيا

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قضية المرأة، ستكون الموضوع الرئيسي للاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 24 إلى 25 يناير/ كانون الثاني كجزء من معرض "إكسبو دبي 2020". ووفقًا لما ذكرته تاتيانا غفيلافا، فإن التحضير للمناقشات حول قضية النوع الاجتماعي "الجندر" قد تم أخذه على محمل الجد، ليس فقط داخل المجلس بل وخارجه.مشاركة المرأة في قطاع الأعمال على المستوى الدوليوقالت غفيلافا: "في الاجتماع، ولأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما، سنرفع أخيرا جدول أعمال خاص بالمرأة. أود أن أقول إن إكسبو دبي 2020 يستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة لدور المرأة في الاقتصاد العالمي. لأول مرة في التاريخ، تم بناء جناح كامل مخصص للنساء. وقد تأثرت جدا لأن الإماراتيين خصصوا دورا مهما لمواطنينا (الروس) في هذا الجناح: أول صورة رأيتها هناك كانت صورة فالنتينا تيريشكوفا (أول رائدة فضاء في العالم روسية الجنسية)".وفي حديثها عن الاستعدادات للقاء حول هذا الموضوع، أضافت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي:قيادات نسائية فاعلة تشارك في جدول الأعمال ستصبح تاتيانا غفيلافا، بصفتها رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، واحدة من القيادات النسائية ضمن جدول الأعمال. لكن بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك المزيد من القادة النساء المشاركات من الدول العربية، ونوهت غفيلافا:مشاركة عربية واسعة وفي الوقت نفسه، لن تقتصر مشاركة رائدات الأعمال العربيات على الجمعية الإماراتية، بل سيشهد اللقاء مشاركة واسعة من الدول العربية.اتصالات فاعلة ومشاريع مستقبليةارتفعت نسبة النساء اللائي يمارسن أعمالا دولية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يطرح سؤالا جوهريا حول إمكانية تطور التعاون والاتصالات بين سيدات الأعمال الروسيات والعربيات، وربما المشاريع المشتركة، حيث أجابت رئيسة جمعية الأعمال الروسية العربية على هذا السؤال:وسيبدأ العمل في هذا الاتجاه في الإمارات. ونوهت غفيلافا: "بالمناسبة، بعد برنامج الأعمال في دبي، ينتظرنا حدث آخر مثير للاهتمام. بالنسبة للسيدات اللائي سيعملن في اجتماع المجلس، سينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات برنامجا ثقافيا. الفكرة رائعة: ستتمكن الوفود من التعرف على عمل زملائهم الإماراتيين في إطار غير رسمي، وستكون هناك فرصة لتقديم رائدات الأعمال من روسيا والدول العربية. وبعد ذلك سيتمكنون من إبرام مشاريع تجارية مشتركة والتعاون".

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العالم العربي, روسيا