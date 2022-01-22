رئيس الوزراء الإثيوبي يصدر بيانا بالعربية تزامنا مع زيادة "حميدتي"... "مهما كانت الظروف"

وأكد أحمد في بيانه باللغة العربية إنه يسعده أن يرحب بدقلو في بلده الثاني إثيوبيا.وقال: "أود أن أعرب من جديد عن تقديري للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف، وسوف نسعى ببذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا".وأعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، والملقب بـ "حميدتي"، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".
أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، بيانا رسميا، بمناسبة زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى بلاده.
وأكد أحمد في بيانه باللغة العربية إنه يسعده أن يرحب بدقلو في بلده الثاني إثيوبيا.
وقال: "أود أن أعرب من جديد عن تقديري للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف، وسوف نسعى ببذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا".
I am pleased to welcome today Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, Vice-President of the Sovereignty Council of the sisterly Republic of Sudan. I would like to express, once again, my appreciation for the deep historical bonds that bind our two people. pic.twitter.com/no435jGPpM
وأعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، والملقب بـ "حميدتي"، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".