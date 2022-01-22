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https://arabic.sputniknews.com/20220122/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يصدر-بيانا-بالعربية-تزامنا-مع-زيادة-حميدتي-مهما-كانت-الظروف-1056838090.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يصدر بيانا بالعربية تزامنا مع زيادة "حميدتي"... "مهما كانت الظروف"
رئيس الوزراء الإثيوبي يصدر بيانا بالعربية تزامنا مع زيادة "حميدتي"... "مهما كانت الظروف"
أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، بيانا رسميا، بمناسبة زيارة نائب رئيس مجلس ‏السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى بلاده.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:16+0000
2022-01-22T12:16+0000
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وأكد أحمد في بيانه باللغة العربية إنه يسعده أن يرحب بدقلو في بلده الثاني إثيوبيا.وقال: "أود أن أعرب من جديد عن تقديري للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف، وسوف نسعى ببذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا".وأعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، والملقب بـ "حميدتي"، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".
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العالم العربي, العالم, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي يصدر بيانا بالعربية تزامنا مع زيادة "حميدتي"... "مهما كانت الظروف"

12:16 GMT 22.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، بيانا رسميا، بمناسبة زيارة نائب رئيس مجلس ‏السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى بلاده.‏
وأكد أحمد في بيانه باللغة العربية إنه يسعده أن يرحب بدقلو في بلده الثاني إثيوبيا.
وقال: "أود أن أعرب من جديد عن تقديري للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف، وسوف نسعى ببذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا".
وأعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، والملقب بـ "حميدتي"، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".
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