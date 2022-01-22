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رئيس فايزر ينسف مسألة الجرعات التنشيطية ويطرح فكرة جديدة للتطعيم ضد كورونا
رئيس فايزر ينسف مسألة الجرعات التنشيطية ويطرح فكرة جديدة للتطعيم ضد كورونا
قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، اليوم السبت، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-22T22:12+0000
فيروس كورونا
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قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، اليوم السبت، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.وأثبت لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.وأضاف "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه".
https://arabic.sputniknews.com/20220120/منظمة-الصحة-العالمية-تعتزم-التحقق-من-نجاعة-لقاح-سبوتنيك-v-1056754340.html
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فيروس كورونا

رئيس فايزر ينسف مسألة الجرعات التنشيطية ويطرح فكرة جديدة للتطعيم ضد كورونا

22:12 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvicلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، اليوم السبت، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.
من اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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وأثبت لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.
ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.
وفي مقابلة مع قناة إن (12 نيوز الإسرائيلية) سئل بورلا عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري فأجاب، هذا لن يكون سيناريو جيدا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام، وفقا لرويترز.
وأضاف "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه".
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