سوريا: عطلة رسمية لمدة 5 أيام لتوفير الطاقة وتحويلها لخدمة الموطنين

وحسب وكالة الأنباء السورية، ستكون تبدأ العطلة من يوم الأحد 23 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.وأضافت الحكومة في بيان أن ذلك يأتي حرصاً على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة.كما طلبت الحكومة من كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية دون الإدارية في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.
أعلنت الحكومة السورية، عن عطلة رسمية لمدة 5 أيام في جميع الجهات العامة بالبلاد وذلك لتوفير الطاقة وتحويلها لخدمة الموطنين.
وحسب وكالة الأنباء السورية، ستكون تبدأ العطلة من يوم الأحد 23 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
وأضافت الحكومة في بيان أن ذلك يأتي حرصاً على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة.
وأوضحت أن هذا القرار من شأنه تأمين أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوافرة وتخصيصها لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات، في ظل واقع الكميات المتوافرة من المواد اللازمة للتدفئة والذي قيدته الإجراءات الاقتصادية الجائرة على سوريا.
كما طلبت الحكومة من كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية دون الإدارية في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.