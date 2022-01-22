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https://arabic.sputniknews.com/20220122/سيارة-تنقسم-نصفين-إثر-حادث-مروع-في-هونغ-كونغ-1056858535.html
سيارة تنقسم نصفين إثر حادث مروع في هونغ كونغ... صورة
سيارة تنقسم نصفين إثر حادث مروع في هونغ كونغ... صورة
شهدت إحدى الطرق في هونغ كونغ حادثا مروعا أدى إلى انقسام السيارة نصفين إثر اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على الطريق. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T21:50+0000
2022-01-22T21:50+0000
2022-01-22T21:51+0000
منوعات
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع، اليوم السبت، على إحدى الطرق في "تاي بو"، إحدى مقاطعات البلاد.ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم خطورة الحادث إلا أن قائد السيارة ومرافقه تمكنوا من النجاة كما تظهر في صورة نشرتها الصحيفة.وتابعت: "انحرفت السيارة عن مسارها على سرعة عالية وطارت في الهواء قبل أن تصطدم بالطول بأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى انقسامها نصفين".وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن السيارة اصطدمت بعمود الإنارة خلف مقعد السائق ومرافقه مما مكنهما من النجاة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
سيارة تنقسم نصفين إثر حادث مروع في هونغ كونغ... صورة 21:50 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 22.01.2022)
شهدت إحدى الطرق في هونغ كونغ حادثا مروعا أدى إلى انقسام السيارة نصفين إثر اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على الطريق.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن
الحادث
وقع، اليوم السبت، على إحدى الطرق في "تاي بو"، إحدى مقاطعات البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم
خطورة
الحادث إلا أن قائد السيارة ومرافقه تمكنوا من النجاة كما تظهر في صورة نشرتها الصحيفة.
وتابعت: "انحرفت السيارة عن مسارها على سرعة عالية وطارت في الهواء قبل أن تصطدم بالطول بأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى انقسامها نصفين".
وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن
السيارة اصطدمت
بعمود الإنارة خلف مقعد السائق ومرافقه مما مكنهما من النجاة.