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سيارة تنقسم نصفين إثر حادث مروع في هونغ كونغ... صورة
سيارة تنقسم نصفين إثر حادث مروع في هونغ كونغ... صورة
شهدت إحدى الطرق في هونغ كونغ حادثا مروعا أدى إلى انقسام السيارة نصفين إثر اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على الطريق. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع، اليوم السبت، على إحدى الطرق في "تاي بو"، إحدى مقاطعات البلاد.ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم خطورة الحادث إلا أن قائد السيارة ومرافقه تمكنوا من النجاة كما تظهر في صورة نشرتها الصحيفة.وتابعت: "انحرفت السيارة عن مسارها على سرعة عالية وطارت في الهواء قبل أن تصطدم بالطول بأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى انقسامها نصفين".وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن السيارة اصطدمت بعمود الإنارة خلف مقعد السائق ومرافقه مما مكنهما من النجاة.
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سيارة تنقسم نصفين إثر حادث مروع في هونغ كونغ... صورة

21:50 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 22.01.2022)
© AP Photo / PERINA LUDEKحادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك
حادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / PERINA LUDEK
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شهدت إحدى الطرق في هونغ كونغ حادثا مروعا أدى إلى انقسام السيارة نصفين إثر اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على الطريق.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع، اليوم السبت، على إحدى الطرق في "تاي بو"، إحدى مقاطعات البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم خطورة الحادث إلا أن قائد السيارة ومرافقه تمكنوا من النجاة كما تظهر في صورة نشرتها الصحيفة.
وتابعت: "انحرفت السيارة عن مسارها على سرعة عالية وطارت في الهواء قبل أن تصطدم بالطول بأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى انقسامها نصفين".
وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن السيارة اصطدمت بعمود الإنارة خلف مقعد السائق ومرافقه مما مكنهما من النجاة.
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