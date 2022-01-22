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"شبح الإبل"... مقطع فيديو يغزو مواقع التواصل الاجتماعي
"شبح الإبل"... مقطع فيديو يغزو مواقع التواصل الاجتماعي
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأم تلتقط صوة لها ولابنها مع مجموعة من الجمال، قبل أن يفر الطفل هاربا بعد أن أطلق القطيع أصواتا مخيفة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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وكتبت الأم على قناتها على "يوتيوب": "كنا في عطلة في قيرغيزستان وكنا على طريق سريع صادفنا قطيعا من الجمال يقطع الطريق، لذلك اعتقدنا أنه سيكون من الجيد أن تكون لدينا صورة معهم".وتابعت: "وقبل التقاط الصورة أحدثت الجمال بعض الضجيج فخاف ابني وهرب من بين يدي دون أن ينظر إلى الوراء".وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "شبح الإبل"، ولاقى ردود فعل عديدة من قبل المغردين.
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"شبح الإبل"... مقطع فيديو يغزو مواقع التواصل الاجتماعي

09:43 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 22.01.2022)
"شبح الإبل"... مقطع فيديو يغزو مواقع التواصل الاجتماعي
شبح الإبل... مقطع فيديو يغزو مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأم تلتقط صوة لها ولابنها مع مجموعة من الجمال، قبل أن يفر الطفل هاربا بعد أن أطلق القطيع أصواتا مخيفة.
وكتبت الأم على قناتها على "يوتيوب": "كنا في عطلة في قيرغيزستان وكنا على طريق سريع صادفنا قطيعا من الجمال يقطع الطريق، لذلك اعتقدنا أنه سيكون من الجيد أن تكون لدينا صورة معهم".
وتابعت: "وقبل التقاط الصورة أحدثت الجمال بعض الضجيج فخاف ابني وهرب من بين يدي دون أن ينظر إلى الوراء".
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "شبح الإبل"، ولاقى ردود فعل عديدة من قبل المغردين.
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