طيار سعودي يكشف أسباب عدم مرور الطائرات فوق سماء مكة المكرمة.. فيديو

وقال الكابتن طيار عبد الله بن صالح الغامدي إن قرار الحكومة السعودية بوضع منطقة وخارطة لا تمر الطائرات بها ومنها سماء مكة المكرمة، وهي منطقة منعت السعودية مرور الطائرات فوقها "حتى لا ينال شرف المرور بها غير المسلمين فهي منطقة مقدسة".وأوضح الغامدي في مقطع مصور نشره عبر حسابه على "تويتر"، ونقلته صحيفة "سبق"، أن هناك "ادعاءات غير حقيقية لمرور الطائرات فوق سماء مكة المكرمة والتي تتكلم عن الجاذبية والمغناطيس".وأشار الغامدي إلى أن "السبب الثاني أن منطقة مكة المكرمة منطقة جبلية ومرور الطائرات فوقها يحدث ضجيجا وإزعاجا، وقد يؤثر على الطائفين والعاكفين في هذه المنطقة التي يحتاج الجميع فيها إلى الهدوء والسكينة لأداء عباداتهم بكل طمأنينة وسكينة وفي أجواء إيمانية".وأكد الغامدي أن "هناك تساؤلات ترد لكثير من الطيارين عن هذه المسألة وهناك إجابات غير واقعية ما دفعه لنشر وتوضيح الحقائق حول هذا الموضوع".
كشف طيار سعودي الأسباب التي دفعت حكومة المملكة حظر الطيران فوق سماء منطقة مكة المكرمة.
وقال الكابتن طيار عبد الله بن صالح الغامدي إن قرار الحكومة السعودية بوضع منطقة وخارطة لا تمر الطائرات بها ومنها سماء مكة المكرمة، وهي منطقة منعت السعودية مرور الطائرات فوقها "حتى لا ينال شرف المرور بها غير المسلمين فهي منطقة مقدسة".
وأوضح الغامدي في مقطع مصور نشره عبر حسابه على "تويتر"، ونقلته صحيفة "سبق"، أن هناك "ادعاءات غير حقيقية لمرور الطائرات فوق سماء مكة المكرمة والتي تتكلم عن الجاذبية والمغناطيس".
وأشار الغامدي إلى أن "السبب الثاني أن منطقة مكة المكرمة منطقة جبلية ومرور الطائرات فوقها يحدث ضجيجا وإزعاجا، وقد يؤثر على الطائفين والعاكفين في هذه المنطقة التي يحتاج الجميع فيها إلى الهدوء والسكينة لأداء عباداتهم بكل طمأنينة وسكينة وفي أجواء إيمانية".
وأكد الغامدي أن "هناك تساؤلات ترد لكثير من الطيارين عن هذه المسألة وهناك إجابات غير واقعية ما دفعه لنشر وتوضيح الحقائق حول هذا الموضوع".