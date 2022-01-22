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https://arabic.sputniknews.com/20220122/عملة-بيتكوين-تنخفض-إلى--أقل-من-35-ألف-دولار-لأول-مرة-في-6-أشهر-1056846063.html
"بيتكوين" تنخفض إلى أقل من 35 ألف دولار لأول مرة في 6 أشهر
"بيتكوين" تنخفض إلى أقل من 35 ألف دولار لأول مرة في 6 أشهر
خسرت عملة "بيتكوين" الرقمية أكثر من 9 بالمئة من قيمتها، اليوم السبت، إذ انخفضت إلى ما دون 35 ‏ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيانات... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T15:28+0000
2022-01-22T15:28+0000
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وأظهرت بيانات ل أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول "باينانس" أن عملة "بيتكوين" انخفضت إلى 35400 دولار، وفقدت 8.9 بالمئة، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وقالت بوابة "CoinMarketCap" التي تحسب متوسط السعر في أكثر من 20 بورصة للأوراق المالية، إن العملة المشفرة تراجعت إلى 34900 دولار، خاسرة 9 بالمئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.واعتبارا من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، عادت عملة "بيتكوين" إلى أكثر من 35100 دولار.يشار إلى أن انخفاض مماثل حدث لعملة "بيتكوين" في يوليو 2021، عندما تم تداولها بأقل من 35 ألف دولار.وشهد بداية عام 2022 تراجع العملات المشفرة والأسهم، استجابة لمخاوف المستثمرين بشأن الكيفية التي ستنتشر بها سلسلة من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الفيدرالية في الأسواق.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/موجة-بيع-واسعة-تطيح-بعملة-بيتكوين-خسائر-ضخمة-لم-تشهدها-منذ-سبتمبر-1055057593.html
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مجتمع, اقتصاد, تقنية بلوك تشين

"بيتكوين" تنخفض إلى أقل من 35 ألف دولار لأول مرة في 6 أشهر

15:28 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / NICOLAS TUCATبيتكوين
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
بيتكوين
© AFP 2021 / NICOLAS TUCAT
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خسرت عملة "بيتكوين" الرقمية أكثر من 9 بالمئة من قيمتها، اليوم السبت، إذ انخفضت إلى ما دون 35 ‏ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيانات التداول.‏
وأظهرت بيانات ل أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول "باينانس" أن عملة "بيتكوين" انخفضت إلى 35400 دولار، وفقدت 8.9 بالمئة، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وقالت بوابة "CoinMarketCap" التي تحسب متوسط السعر في أكثر من 20 بورصة للأوراق المالية، إن العملة المشفرة تراجعت إلى 34900 دولار، خاسرة 9 بالمئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
موجة بيع واسعة تطيح بعملة بيتكوين... خسائر ضخمة لم تشهدها منذ سبتمبر
7 يناير, 09:44 GMT
واعتبارا من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، عادت عملة "بيتكوين" إلى أكثر من 35100 دولار.
يشار إلى أن انخفاض مماثل حدث لعملة "بيتكوين" في يوليو 2021، عندما تم تداولها بأقل من 35 ألف دولار.
وشهد بداية عام 2022 تراجع العملات المشفرة والأسهم، استجابة لمخاوف المستثمرين بشأن الكيفية التي ستنتشر بها سلسلة من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الفيدرالية في الأسواق.
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