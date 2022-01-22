عودة بعض الخدمات المالية في جزيرة تونغا بعد ثورة بركانها

ونقلت "رويترز" عن حكومة الجزيرة إن مياه الشرب أولوية، في حين وزع فريق طوارئ 60 ألف لتر من المياه على السكان. وبدأت محطة تحلية مياه على متن سفينة بحرية نيوزيلندية، وصلت أمس الجمعة، في سحب مياه البحر من ميناء تونغا لتحليتها. وتستطيع هذه المحطة إنتاج 70 ألف لتر من المياه يوميا.وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء ووزع على المسؤولين، أن السكان الذين فقدوا منازلهم عندما اجتاحت أمواج مد بارتفاع 15 مترا البلاد سينقلون إلى الجزيرة الرئيسية تونغاتابو بسبب نقص المياه والغذاء.وكانت المياه المالحة من تسونامي والرماد المتساقط من بركان تونغا قد أفسدا معظم مصادر المياه على الجزر، وأصبح سكان تونغا يكافحون من أجل العثور على مياه نظيفة أثناء إزالة الرماد.وحسب "رويترز"، فقد وصلت سفينة تابعة للبحرية النيوزيلندية تحمل 250 ألف لتر من المياه إلى تونغا أمس الجمعة، حاملة إمدادات منقذة للحياة لأرخبيل جنوب المحيط الهادئ.وتسبب ثوران بركان هونغا تونغا، يوم السبت الماضي، في حدوث موجات مد عاتية دمرت القرى والمنتجعات وتسببت في انقطاع الاتصالات للأمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 105000 شخص، وأرسلت موجات صدمة عبر المحيط الهادئ، في حين أكدت السلطات أنه تم الإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص.>>يمكنك الاطلاع على مزيد من أخبار العالم الآن.
عادت بعض الخدمات المالية المحدودة في جزيرة تونغا إلى العمل، اليوم السبت، مع استمرار أعمال إزالة الأنقاض، بعد أسبوع من ثورة بركان مدمرة وأمواج مد عاتية.
ونقلت "رويترز" عن حكومة الجزيرة إن مياه الشرب أولوية، في حين وزع فريق طوارئ 60 ألف لتر من المياه على السكان. وبدأت محطة تحلية مياه على متن سفينة بحرية نيوزيلندية، وصلت أمس الجمعة، في سحب مياه البحر من ميناء تونغا لتحليتها. وتستطيع هذه المحطة إنتاج 70 ألف لتر من المياه يوميا.
وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء ووزع على المسؤولين، أن السكان الذين فقدوا منازلهم عندما اجتاحت أمواج مد بارتفاع 15 مترا البلاد سينقلون إلى الجزيرة الرئيسية تونغاتابو بسبب نقص المياه والغذاء.
وكانت المياه المالحة من تسونامي والرماد المتساقط من بركان تونغا قد أفسدا معظم مصادر المياه على الجزر، وأصبح سكان تونغا يكافحون من أجل العثور على مياه نظيفة أثناء إزالة الرماد.
وتسبب ثوران بركان هونغا تونغا، يوم السبت الماضي، في حدوث موجات مد عاتية دمرت القرى والمنتجعات وتسببت في انقطاع الاتصالات للأمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 105000 شخص، وأرسلت موجات صدمة عبر المحيط الهادئ، في حين أكدت السلطات أنه تم الإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص.