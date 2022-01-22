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غوتيريش: روسيا لن تغزو أوكرانيا... فيديو
غوتيريش: روسيا لن تغزو أوكرانيا... فيديو
استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تقوم روسيا بأي تدخل عسكري في أوكرانيا، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:29+0000
2022-01-22T12:29+0000
روسيا
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وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل.وتابع "أي غزو من قبل دولة لدولة أخرى هو مخالف للقانون الدولي. أنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق".ويوم أمس الجمعة، عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
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غوتيريش: روسيا لن تغزو أوكرانيا... فيديو

12:29 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Pierre Albouyالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Pierre Albouy
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استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تقوم روسيا بأي تدخل عسكري في أوكرانيا، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليا.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل.
وتابع "أي غزو من قبل دولة لدولة أخرى هو مخالف للقانون الدولي. أنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق".
ويوم أمس الجمعة، عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
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