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فرنسا ترفع القيود الصحية ضد فيروس كورونا وتلزم بتصريحات تلقي اللقاح
فرنسا ترفع القيود الصحية ضد فيروس كورونا وتلزم بتصريحات تلقي اللقاح
قررت السلطات الفرنسية تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال فتح المتاجر والأماكن الترفيهية والملاعب الرياضية وإمكانية إجراء الحفلات الموسيقية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T10:24+0000
2022-01-22T10:27+0000
أخبار فرنسا
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وذكرت وكالة "فرنس 24" الفرنسية أن إجراءات التخفيف ستشمل الأماكن العامة التي ستفتح أمام المواطنين بعد إغلاقها لفترة معينة.وأشارت الوكالة إلى أن عمليات التخفيف وفتح الأماكن جاء بشرط إبراز المواطنين تصريحات تفيد بتلقيهم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وبحسب السلطات سيصبح هذا الإجراء إلزامياً مع بداية الأسبوع المقبل اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني.وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الأحد بشكل نهائي قانون شهادة التطعيم الذي اقترحته الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وستحل هذه الشهادة محل الشهادة الصحية التي كانت معتمدة حتى الآن، وستمنع غير الملقحين البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق من دخول المطاعم والمقاهي والحانات والأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها إلا في حالات استثنائية. تقدم لكم فرانس24 نظرة على أهم بنود هذا القانون.
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أخبار فرنسا

فرنسا ترفع القيود الصحية ضد فيروس كورونا وتلزم بتصريحات تلقي اللقاح

10:24 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 22.01.2022)
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulatلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
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قررت السلطات الفرنسية تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال فتح المتاجر والأماكن الترفيهية والملاعب الرياضية وإمكانية إجراء الحفلات الموسيقية.
وذكرت وكالة "فرنس 24" الفرنسية أن إجراءات التخفيف ستشمل الأماكن العامة التي ستفتح أمام المواطنين بعد إغلاقها لفترة معينة.
وأشارت الوكالة إلى أن عمليات التخفيف وفتح الأماكن جاء بشرط إبراز المواطنين تصريحات تفيد بتلقيهم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وبحسب السلطات سيصبح هذا الإجراء إلزامياً مع بداية الأسبوع المقبل اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني.
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الأحد بشكل نهائي قانون شهادة التطعيم الذي اقترحته الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وستحل هذه الشهادة محل الشهادة الصحية التي كانت معتمدة حتى الآن، وستمنع غير الملقحين البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق من دخول المطاعم والمقاهي والحانات والأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها إلا في حالات استثنائية. تقدم لكم فرانس24 نظرة على أهم بنود هذا القانون.
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