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https://arabic.sputniknews.com/20220122/في-وسط-النهار-مغطس-يهرب-من-صاحبه-في-الشارع-فيديو--1056840004.html
في وضح النهار.. مغطس يهرب من صاحبه في الشارع.. فيديو
في وضح النهار.. مغطس يهرب من صاحبه في الشارع.. فيديو
انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لمغطس هرب من صاحبه في أحد شوارع تومسك الروسية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:11+0000
2022-01-22T13:11+0000
2022-01-22T13:31+0000
روسيا
مجتمع
نادي الفيديو
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وأظهر المقطع قيام مواطن بالركض وراء مغطس للحمام انزلق بسرعة من جراء الجليد والثلج المنتشر في شوارع مدينة تومسك الروسية.وفشل الرجل في اللحاق بالمغطس، ولم يستطع الأولاد المارون إيقافه أيضا واستمر المغطس بالانزلاق إلى حد توقفه عند تقاطع للسيارات.ومن حسن حظ الرجل، لم تتم ملاحظة سيارات أو مارة أمام التقاطع في لحظة وصول المغطس.
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روسيا, مجتمع, نادي الفيديو
في وضح النهار.. مغطس يهرب من صاحبه في الشارع.. فيديو 13:11 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 22.01.2022)
انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لمغطس هرب من صاحبه في أحد شوارع تومسك الروسية.
وأظهر المقطع قيام مواطن بالركض وراء مغطس للحمام انزلق بسرعة من جراء الجليد والثلج المنتشر في شوارع مدينة تومسك الروسية.
وفشل الرجل في اللحاق بالمغطس، ولم يستطع الأولاد المارون إيقافه أيضا واستمر المغطس بالانزلاق إلى حد توقفه عند تقاطع للسيارات.
ومن حسن حظ الرجل، لم تتم ملاحظة سيارات أو مارة أمام التقاطع في لحظة وصول المغطس.