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في وضح النهار.. مغطس يهرب من صاحبه في الشارع.. فيديو
في وضح النهار.. مغطس يهرب من صاحبه في الشارع.. فيديو
انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لمغطس هرب من صاحبه في أحد شوارع تومسك الروسية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:11+0000
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روسيا
مجتمع
نادي الفيديو
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وأظهر المقطع قيام مواطن بالركض وراء مغطس للحمام انزلق بسرعة من جراء الجليد والثلج المنتشر في شوارع مدينة تومسك الروسية.وفشل الرجل في اللحاق بالمغطس، ولم يستطع الأولاد المارون إيقافه أيضا واستمر المغطس بالانزلاق إلى حد توقفه عند تقاطع للسيارات.ومن حسن حظ الرجل، لم تتم ملاحظة سيارات أو مارة أمام التقاطع في لحظة وصول المغطس.
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روسيا, مجتمع, نادي الفيديو

في وضح النهار.. مغطس يهرب من صاحبه في الشارع.. فيديو

13:11 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 22.01.2022)
© Sputnik . Denis Abramov / الذهاب إلى بنك الصورمغطس
مغطس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Denis Abramov
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انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لمغطس هرب من صاحبه في أحد شوارع تومسك الروسية.
وأظهر المقطع قيام مواطن بالركض وراء مغطس للحمام انزلق بسرعة من جراء الجليد والثلج المنتشر في شوارع مدينة تومسك الروسية.
وفشل الرجل في اللحاق بالمغطس، ولم يستطع الأولاد المارون إيقافه أيضا واستمر المغطس بالانزلاق إلى حد توقفه عند تقاطع للسيارات.
ومن حسن حظ الرجل، لم تتم ملاحظة سيارات أو مارة أمام التقاطع في لحظة وصول المغطس.
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