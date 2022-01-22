قتلى وجرحى في حريق هائل اندلع بمبنى من 19 طابقا في مومباي غربي الهند... فيديو
© REUTERS / Danish Ismail رجل يهدئ قريبته التي تبكي إثر حريق اشتعل في منزلها في سريناجار، الهند 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مبنى سكني مكون 19 طابقا، في مدينة مومباي غربي الهند، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن عمدة مومباي كيشوري بيدنيكار، قوله، إن الحريق نتج عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق.
وأفادت الوكالة نقلا عن السكان بأن الحريق شب فى الطابق الـ 15 وسرعان ما غطى عمود كبير من الدخان الأسود المبنى.
Mumbai blaze.......... pic.twitter.com/Wzsrapk9VS— Rajesh Sharma (@RajeshS47401109) January 22, 2022
وأضاف السكان أن أكثر من 90 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران.
ووفقا للسلطات الهندية، أسفر الحريق عن 6 قتلى و15 مصابا بينهم 4 في حالة حرجة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.
The blaze broke out at around 7 am on January 22 on the 18th floor of the #Kamla building at Tardeo's #GowaliaTank area. #Mumbai Mayor #KishoriPednekar said a short circuit might have caused the fire, and 13 #fire brigade engines were rushed to bring the fire under control. pic.twitter.com/08EUddPOjY— The Logical Indian (@LogicalIndians) January 22, 2022
وحسب تقارير محلية، فإن ما يقرب من 20 عربة إطفاء أخمدت النيران وسيطرت على الدخان بعد جهد استمر ساعتين.
يشار إلى أن الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبا ما ينتهك البناؤون والمقيمون قوانين البناء ومعايير السلامة، بحسب الوكالة.
Mumbai: six dead, 15 injured in fire at 20-storey Kamala building in Tardeo.#Mumbai #SaturdayMorning #tardeo #fire #MumbaiFire pic.twitter.com/FvlJsTzk5p— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 22, 2022
يذكر أنه في أغسطس/آب 2021، أدى حريق إلى مقتل 8 مرضى بفيروس كورونا في مستشفى في مدينة أحمد آباد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أدى حريق في وقت متأخر من الليل في مطعم بمومباي إلى مقتل 15 شخصا.
Another Video Mumbai: six dead, 15 injured in fire at 20-storey Kamala building in Tardeo.#Mumbai #SaturdayMorning #tardeo #fire #MumbaiFire pic.twitter.com/W1w14lu5yv— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 22, 2022