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https://arabic.sputniknews.com/20220122/قتلى-وجرحى-في-حريق-هائل-اندلع-بمبنى-من-19-طابقا-في-مومباي-غربي-الهند-فيديو-1056832642.html
قتلى وجرحى في حريق هائل اندلع بمبنى من 19 طابقا في مومباي غربي الهند... فيديو
قتلى وجرحى في حريق هائل اندلع بمبنى من 19 طابقا في مومباي غربي الهند... فيديو
اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مبنى سكني مكون 19 طابقا، في مدينة مومباي غربي الهند، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T10:10+0000
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن عمدة مومباي كيشوري بيدنيكار، قوله، إن الحريق نتج عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق.وأفادت الوكالة نقلا عن السكان بأن الحريق شب فى الطابق الـ 15 وسرعان ما غطى عمود كبير من الدخان الأسود المبنى. وأضاف السكان أن أكثر من 90 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران. ووفقا للسلطات الهندية، أسفر الحريق عن 6 قتلى و15 مصابا بينهم 4 في حالة حرجة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.وحسب تقارير محلية، فإن ما يقرب من 20 عربة إطفاء أخمدت النيران وسيطرت على الدخان بعد جهد استمر ساعتين.يشار إلى أن الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبا ما ينتهك البناؤون والمقيمون قوانين البناء ومعايير السلامة، بحسب الوكالة.يذكر أنه في أغسطس/آب 2021، أدى حريق إلى مقتل 8 مرضى بفيروس كورونا في مستشفى في مدينة أحمد آباد.وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أدى حريق في وقت متأخر من الليل في مطعم بمومباي إلى مقتل 15 شخصا.
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قتلى وجرحى في حريق هائل اندلع بمبنى من 19 طابقا في مومباي غربي الهند... فيديو

10:10 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Danish Ismail رجل يهدئ قريبته التي تبكي إثر حريق اشتعل في منزلها في سريناجار، الهند 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
رجل يهدئ قريبته التي تبكي إثر حريق اشتعل في منزلها في سريناجار، الهند 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Danish Ismail
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اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مبنى سكني مكون 19 طابقا، في مدينة مومباي غربي الهند، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن عمدة مومباي كيشوري بيدنيكار، قوله، إن الحريق نتج عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق.
وأفادت الوكالة نقلا عن السكان بأن الحريق شب فى الطابق الـ 15 وسرعان ما غطى عمود كبير من الدخان الأسود المبنى.
وأضاف السكان أن أكثر من 90 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران.
ووفقا للسلطات الهندية، أسفر الحريق عن 6 قتلى و15 مصابا بينهم 4 في حالة حرجة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.
وحسب تقارير محلية، فإن ما يقرب من 20 عربة إطفاء أخمدت النيران وسيطرت على الدخان بعد جهد استمر ساعتين.
يشار إلى أن الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبا ما ينتهك البناؤون والمقيمون قوانين البناء ومعايير السلامة، بحسب الوكالة.
يذكر أنه في أغسطس/آب 2021، أدى حريق إلى مقتل 8 مرضى بفيروس كورونا في مستشفى في مدينة أحمد آباد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أدى حريق في وقت متأخر من الليل في مطعم بمومباي إلى مقتل 15 شخصا.
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