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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/كاف-يعلن-التشكيل-الأفضل-لدور-المجموعات-بكأس-الأمم--1056835673.html
"كاف" يعلن التشكيل الأفضل لدور المجموعات بكأس الأمم
"كاف" يعلن التشكيل الأفضل لدور المجموعات بكأس الأمم
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، اليوم السبت، التشكيل الأفضل لدور المجموعات من البطولة، حيث شهد التشكيل الأساسي غياب النجم المصري... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:22+0000
2022-01-22T11:22+0000
2022-01-22T11:22+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
رياضة
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وجاء التشكيل الأفضل على النحور التالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - تروس إيكونج (نيجيريا) - أحمد حجازي (مصر) - جيسلاين كونان (كوتديفوار).خط الوسط: نابي كيتا (غينيا) - يفيس بيسوما (مالي) - مودو بارو (جامبيا).خط الهجوم: سفيان بوفال (المغرب) - فينسينت أبو بكر (الكاميرون) - سيمون موسيس (نيجيريا).وأعلن "كاف" كذلك عن البدلاء في التشكيل الأفضل وجاء من بينهم محمد صلاح وساديو ماني وأماديو دياوارا وعلي معلول، وغيرهم.في السياق ذاته، أعلن "كاف"، عن أفضل لاعب في دور المجموعات، وهو مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، وهو هداف دور المجموعات بعد تسجيله 5 أهداف حتى الأن في البطولة.
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مجتمع, رياضة
"كاف" يعلن التشكيل الأفضل لدور المجموعات بكأس الأمم
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، اليوم السبت، التشكيل الأفضل لدور المجموعات من البطولة، حيث شهد التشكيل الأساسي غياب النجم المصري محمد صلاح.
وجاء التشكيل الأفضل على النحور التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).
خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - تروس إيكونج (نيجيريا) - أحمد حجازي (مصر) - جيسلاين كونان (كوتديفوار).
خط الوسط: نابي كيتا (غينيا) - يفيس بيسوما (مالي) - مودو بارو (جامبيا).
خط الهجوم: سفيان بوفال (المغرب) - فينسينت أبو بكر (الكاميرون) - سيمون موسيس (نيجيريا).
وأعلن "كاف" كذلك عن البدلاء في التشكيل الأفضل وجاء من بينهم محمد صلاح وساديو ماني وأماديو دياوارا وعلي معلول، وغيرهم.
في السياق ذاته، أعلن "كاف"، عن
أفضل لاعب
في دور المجموعات، وهو مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، وهو هداف دور المجموعات بعد تسجيله 5 أهداف حتى الأن في البطولة.