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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/كاف-يعلن-عن-أفضل-لاعب-في-دور-المجموعات-بأمم-أفريقيا-1056834013.html
"كاف" يعلن عن أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم أفريقيا
"كاف" يعلن عن أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل لاعب في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T10:36+0000
2022-01-22T10:36+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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واختار "كاف"، مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، كأفضل لاعب وهداف في دور المجموعات وذلك بعد تسجيله 5 أهداف حتى الأن في البطولة.وأشاد الاتحاد الأفريقي عبر حسابه بـ"تويتر"، باللاعب الكاميروني، قائلا "ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل". وتابع "بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر، مهاجم الكاميرون، استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا".وكانت مباريات دور المجموعات في البطولة اختتمت الخميس الماضي، وأسفرت عن تأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي وهي: الكاميرون، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، السنغال، غينيا، مالاوي، المغرب، الغابون، جزر القمر، نيجيريا، مصر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، تونس، مالي، وغامبيا.ومن المقرر أن يقابل المنتخب الكاميروني، منتخب جزر القمر في دور الـ 16 يوم الاثنين المقبل الموافق 24 يناير/كانون الثاني الجاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بعد-انتهاء-دور-المجموعات-مواجهات-نارية-في-دور-الـ16-بكأس-أمم-أفريقيا-1056773476.html
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رياضة

"كاف" يعلن عن أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم أفريقيا

10:36 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Derar Khamisافتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي
افتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Derar Khamis
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل لاعب في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
واختار "كاف"، مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، كأفضل لاعب وهداف في دور المجموعات وذلك بعد تسجيله 5 أهداف حتى الأن في البطولة.
وأشاد الاتحاد الأفريقي عبر حسابه بـ"تويتر"، باللاعب الكاميروني، قائلا "ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل".
وتابع "بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر، مهاجم الكاميرون، استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا".
مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
بعد انتهاء دور المجموعات... مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
20 يناير, 21:28 GMT
وكانت مباريات دور المجموعات في البطولة اختتمت الخميس الماضي، وأسفرت عن تأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي وهي: الكاميرون، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، السنغال، غينيا، مالاوي، المغرب، الغابون، جزر القمر، نيجيريا، مصر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، تونس، مالي، وغامبيا.
ومن المقرر أن يقابل المنتخب الكاميروني، منتخب جزر القمر في دور الـ 16 يوم الاثنين المقبل الموافق 24 يناير/كانون الثاني الجاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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