كتاب جديد يكشف عن 3 علامات تنذر بأن أمريكا أقرب إلى "حرب أهلية" أكثر مما يعتقد الغالبية
© REUTERS / Mohamad Torokman متظاهرون فلسطينيون يحرقون العلم الأمريكي احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في بيت إيل، الضفة الغربية، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017
متظاهرون فلسطينيون يحرقون العلم الأمريكي احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في بيت إيل، الضفة الغربية، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017
حذرت خبيرة متمرسة في الحروب الأهلية من أن أمريكا أقرب لأن تشهد حربا أهلية أكثر مما يعتقد معظم الناس.
جاء ذلك في كتاب جديد لباربرا إف والتر، التي أمضت أكثر من 30 عاما في دراسة الحروب الأهلية في جميع أنحاء العالم، كما أنها عالمة سياسية وأستاذة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، بحسب موقع "ياهو" الأمريكي.
وفي كتابها الجديد "How Civil Wars Start: And How to Stop Them" (كيف تبدأ الحروب الأهلية: وكيف نوقفها)، الذي صدر الشهر الجاري، تحدد والتر 3 عوامل حددها الباحثون، والتي تنذر بوقوع صراع أهلي، وتشرح بالتفصيل الطرق التي تظهر بها أمريكا تلك العلامات التحذيرية.
وتقول والتر في كتابها إن "الحروب الأهلية تشتعل وتتصاعد بطرق يمكن التنبؤ بها؛ إنها تتبع سيناريو محدد"، مضيفة أن الأنماط نفسها ظهرت في البوسنة، وأوكرانيا، والعراق، وسوريا، وأيرلندا الشمالية، وإسرائيل".
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"الأنوقراطية"
وأضافت والتر أن أحد أفضل العوامل التي تنبئ بالحرب الأهلية هو ما إذا كانت الدولة تتجه نحو الديمقراطية أو تبتعد عنها، وإذا كان بلد ما "أنوقراطي"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى البلدان التي ليست ديمقراطية بالكامل أو استبدادية بالكامل ولكن في مكان ما بينهما، فمن المرجح أكثر من كل من الأنظمة الاستبدادية أو الديمقراطيات الكاملة أن تتعرض للعنف.
وتابعت باربرا والتر: "اليوم، أمريكا هي دولة أنوقراطية لأول مرة منذ أكثر من 200 بمقياس "مشروع بوليتي"، وهي منظمة غير ربحية تقيس مدى ديمقراطية الدولة أو استبدادها.
وترى والتر أن الانزلاق الأخير في البلاد على مقياس الديمقراطية بدأ مع انتخابات عام 2016، وانزلقت أمريكا أكثر على نطاق واسع خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما توسعت السلطات التنفيذية، ورفض الرئيس التعاون مع تحقيق الكونغرس الأول بشأن عزله، ثم تراجعت مرة أخرى بعد تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
"الشقاق"
كما لفتت والتر إلى علامة تحذير أخرى بشأن قرب أمريكا من حرب أهلية وشيكة هي "الشقاق"، وهو نوع محدد من الاستقطاب السياسي.
وكتبت أن "الدول التي تنقسم إلى فصائل لديها أحزاب سياسية على أساس الهوية العرقية أو الدينية أو العرقية وليس الأيديولوجية، ومن ثم تسعى هذه الأحزاب للحكم على حساب استبعاد الآخرين وعلى حسابهم"، مضيفة أن ترامب يهتم بالأمريكيين بشكل خاص على أسس عرقية ودينية، مع التركيز على المسيحيين الإنجيليين البيض.
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"خفض التصنيف"
أخيرا ، تشير باربرا إف والتر إلى ظاهرة تُعرف باسم "خفض التصنيف" كإجراء تنبؤي آخر، ويشير التخفيض إلى فقدان المجموعة المهيمنة لمكانتها في المجتمع.
وكتبت: "كان الناس على الأرجح يقاتلون بشكل خاص إذا كانوا قد احتفظوا بالسلطة ذات مرة ورأوها تتلاشى".
وقالت والتر إن "تخفيض التصنيف" يمكن أن ينطبق على جميع أنواع الجماعات: "غنية أو فقيرة، مسيحية أو مسلمة، بيضاء أو سوداء"، لكن المفتاح الأساسي هو أن المجموعة تشعر "بانقلاب الوضع"، وليس مجرد هزيمة سياسية.
وتستشهد والتر بالاستياء العنصري بين البيض الذين يعتقدون أن الأمريكيين السود، أو مجموعات الأقليات الأخرى يتلقون الآن معاملة خاصة غير عادلة.
كما تشير إلى تركيز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على مظالم الطبقة العاملة من البيض، ومحاولاته لمناشدة أولئك الذين يشعرون أنهم فقدوا شيئا ما، كما يتضح من شعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وتختتم باربرا إف والتر قائلة في كتابها: "أين أمريكا اليوم؟ نحن جماعة أنوقراطية فئوية تقترب بسرعة من مرحلة التمرد المفتوح، مما يعني أننا أقرب إلى الحرب الأهلية أكثر مما يود أي منا تصديقه".