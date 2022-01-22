https://arabic.sputniknews.com/20220122/كوريا-الجنوبية-تجارة-التكنولوجيا-تسجل-ثاني-أعلى-حصيلة-على-الإطلاق-1056829458.html

كوريا الجنوبية.. تجارة التكنولوجيا تسجل ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق

كوريا الجنوبية.. تجارة التكنولوجيا تسجل ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق

أظهرت بيانات رسمية، أمس الجمعة، أن تجارة التكنولوجيا بكوريا الجنوبية حققت ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق، مسجلة 29.9 مليار دولار أمريكي سنة 2020. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T08:39+0000

2022-01-22T08:39+0000

2022-01-22T08:39+0000

العالم

تكتولوجيا

كوريا الجنوبية

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وذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن عمليات نقل التكنولوجيا الصادرة بلغت 12.8 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بواردات بقيمة 17.1 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.3 مليار دولار.وانخفضت نسبة صادرات التكنولوجيا إلى الواردات إلى 0.75 في عام 2020 بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.77 في العام السابق.وبحسب المصدر ذاته، سجلت كوريا الجنوبية أكبر تجارة تكنولوجيا مع الولايات المتحدة بقيمة 8.43 مليار دولار، وهو ما يمثل 28.2 في المائة من إجمالي العام.كما عانت كوريا الجنوبية من عجز في تجارة التكنولوجيا بقيمة 3.32 مليار دولار مع الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات الوزارة أن التكنولوجيا الأمريكية تمثل 34.4 في المائة من إجمالي عمليات نقل التكنولوجيا الواردة إلى كوريا الجنوبية.وبرزت الصين كأكبر وجهة لتصدير التكنولوجيا في عام 2020، متجاوزة الولايات المتحدة عن العام السابق، حيث قفزت التحويلات الصادرة بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار مع زيادة صادرات المحتوى.ومن حيث الفائض التجاري للتكنولوجيا، حققت كوريا الجنوبية أكبر فائض مع الصين في العام الماضي عند 2.4 مليار دولار.وتشير تجارة التكنولوجيا إلى المعاملات التكنولوجية الدولية للبلاد، مثل استخدام براءات الاختراع والتراخيص والخدمات التقنية، على عكس المنتجات التقنية، وفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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العالم, تكتولوجيا, كوريا الجنوبية