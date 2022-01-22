https://arabic.sputniknews.com/20220122/ما-هو-الوقت-الذي-يكون-فيه-مريض-كوفيد-19-مصدرا-لعدوى-الآخرين؟-1056830622.html

ما هو الوقت الذي يكون فيه مريض "كوفيد-19" مصدرا لعدوى الآخرين؟

ما هو الوقت الذي يكون فيه مريض "كوفيد-19" مصدرا لعدوى الآخرين؟

بعد تصريحات مسؤولين في منظمة الصحة العالمية بأنه لن يتم القضاء على مرض "كوفيد 19" نهائيا، يتراود للذهن أسئلة عديدة عند كثير من الناس حول كيفية التعايش مع... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب شبكة "BBC"، يقول العلماء إن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوى في وقت مبكر أثناء الإصابة.ولكن مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، يعتقد العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتقل قبل يوم إلى يومين من ظهور الأعراض وبعد يومين إلى ثلاثة أيام من ظهورها.ونقلت الشبكة عن خبير الأمراض المعدية في جامعة لاريوخا الدولية في إسبانيا، فيسينتي سوريانو، قوله "نعتقد أن فيروس كورونا معدي فقط لمدة 5 أيام". وأضاف "بمعنى آخر، القدرة على نقل العدوى إلى الآخرين تمتد من 3 إلى 5 أيام بعد أن تظهر نتيجة الاختبار إيجابية، والذي يظهر في اليوم الثاني من الإصابة".وأشار إلى أن متحور أوميكرون يظل في الجسم لمدة 7 أيام تقريباً، هذا يعني أنه بعد حوالي 7 أيام من ظهور الأعراض، لن يكون معظم الناس ناقلين للعدوى، في حال لم تظهر عليهم أي أعراض.ولكن في الوقت نفسه، لفت سوريانو إلى أن "هذا طب وليس حسابات رياضية، لذا عليك أن تعطيه وقتاً ومجالاً أوسع".

https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصحة-العالمية-فيروس-كورونا-لن-يختفي-تماما-لكن-هناك-فرصة-لإنهاء-حالة-الطوارئ-1056501946.html

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