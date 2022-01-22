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https://arabic.sputniknews.com/20220122/مدرعة-بي-إم-بي-2-روسية-تشارك-في-إنقاذ-إيرانيين-عالقين-بسبب-الثلوج-فيديو-1056845570.html
مدرعة "بي إم بي-2" روسية تشارك في إنقاذ إيرانيين عالقين بسبب الثلوج... فيديو
مدرعة "بي إم بي-2" روسية تشارك في إنقاذ إيرانيين عالقين بسبب الثلوج... فيديو
شاركت مدرعات "بي إم بي – 2" روسية الصنع، تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في عمليات إنقاذ المواطنين العالقين، بسبب العواصف الثلجية وتساقط الثلوج الكثيفة في ممر... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T15:13+0000
2022-01-22T15:14+0000
العالم
إيران
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وأظهرت مقاطع فيديو استخدام معدات عسكرية روسية الصنع في تحرير عدد من السيارات التي علق ركابها بسبب تراكم الثلوج.وتمتاز مدرعة " بي إم بي - 2" بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز في كافة التضاريس، كما يمكنها العمل بثقة في ظروف الطقس القاسي.وتتمتع تقليديا المركبات الروسية الخفيفة بشعبية في إيران، وتعتبر "بي تي إر–60"، على سبيل المثال، وسيلة فعالة لتنفيذ عمليات الإنقاذ وقت حدوث الكوارث كالفيضانات.وبدأت إيران في السبعينيات شراء المدرعات "بي إم بي" من الجيل الأول على الرغم من أن القيادة العسكرية الإيرانية حاولت أساسا الحصول على الأسلحة الأمريكية أو البريطانية الصنع. بينما لا تزال في الوقت الراهن تستخدم في الجيش الإيراني، حوالي 200 عربة "بي إم بي–1" و400 عربة "بي إم بي–2" التي خضعت للتحديث عن طريق تزويدها بمنظومات تشبه " كورنيت–إي" روسية الصنع المضادة للدبابات، بحسب "RT".
إيران
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العالم, إيران

مدرعة "بي إم بي-2" روسية تشارك في إنقاذ إيرانيين عالقين بسبب الثلوج... فيديو

15:13 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 22.01.2022)
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري "شاري" في منطقة مورمانسك الروسية
الجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري شاري في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
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شاركت مدرعات "بي إم بي – 2" روسية الصنع، تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في عمليات إنقاذ المواطنين العالقين، بسبب العواصف الثلجية وتساقط الثلوج الكثيفة في ممر أسد أباد بمحافظة همدان.
وأظهرت مقاطع فيديو استخدام معدات عسكرية روسية الصنع في تحرير عدد من السيارات التي علق ركابها بسبب تراكم الثلوج.
وتمتاز مدرعة " بي إم بي - 2" بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز في كافة التضاريس، كما يمكنها العمل بثقة في ظروف الطقس القاسي.
وتتمتع تقليديا المركبات الروسية الخفيفة بشعبية في إيران، وتعتبر "بي تي إر–60"، على سبيل المثال، وسيلة فعالة لتنفيذ عمليات الإنقاذ وقت حدوث الكوارث كالفيضانات.
وبدأت إيران في السبعينيات شراء المدرعات "بي إم بي" من الجيل الأول على الرغم من أن القيادة العسكرية الإيرانية حاولت أساسا الحصول على الأسلحة الأمريكية أو البريطانية الصنع. بينما لا تزال في الوقت الراهن تستخدم في الجيش الإيراني، حوالي 200 عربة "بي إم بي–1" و400 عربة "بي إم بي–2" التي خضعت للتحديث عن طريق تزويدها بمنظومات تشبه " كورنيت–إي" روسية الصنع المضادة للدبابات، بحسب "RT".
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