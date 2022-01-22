مدرعة "بي إم بي-2" روسية تشارك في إنقاذ إيرانيين عالقين بسبب الثلوج... فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو استخدام معدات عسكرية روسية الصنع في تحرير عدد من السيارات التي علق ركابها بسبب تراكم الثلوج.وتمتاز مدرعة " بي إم بي - 2" بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز في كافة التضاريس، كما يمكنها العمل بثقة في ظروف الطقس القاسي.وتتمتع تقليديا المركبات الروسية الخفيفة بشعبية في إيران، وتعتبر "بي تي إر–60"، على سبيل المثال، وسيلة فعالة لتنفيذ عمليات الإنقاذ وقت حدوث الكوارث كالفيضانات.وبدأت إيران في السبعينيات شراء المدرعات "بي إم بي" من الجيل الأول على الرغم من أن القيادة العسكرية الإيرانية حاولت أساسا الحصول على الأسلحة الأمريكية أو البريطانية الصنع. بينما لا تزال في الوقت الراهن تستخدم في الجيش الإيراني، حوالي 200 عربة "بي إم بي–1" و400 عربة "بي إم بي–2" التي خضعت للتحديث عن طريق تزويدها بمنظومات تشبه " كورنيت–إي" روسية الصنع المضادة للدبابات، بحسب "RT".
شاركت مدرعات "بي إم بي – 2" روسية الصنع، تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في عمليات إنقاذ المواطنين العالقين، بسبب العواصف الثلجية وتساقط الثلوج الكثيفة في ممر أسد أباد بمحافظة همدان.
وأظهرت مقاطع فيديو استخدام معدات عسكرية روسية الصنع في تحرير عدد من السيارات التي علق ركابها بسبب تراكم الثلوج.
وتمتاز مدرعة " بي إم بي - 2" بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز في كافة التضاريس، كما يمكنها العمل بثقة في ظروف الطقس القاسي.
وتتمتع تقليديا المركبات الروسية الخفيفة بشعبية في إيران، وتعتبر "بي تي إر–60"، على سبيل المثال، وسيلة فعالة لتنفيذ عمليات الإنقاذ وقت حدوث الكوارث كالفيضانات.
وبدأت إيران في السبعينيات شراء المدرعات "بي إم بي" من الجيل الأول على الرغم من أن القيادة العسكرية الإيرانية حاولت أساسا الحصول على الأسلحة الأمريكية أو البريطانية الصنع. بينما لا تزال في الوقت الراهن تستخدم في الجيش الإيراني، حوالي 200 عربة "بي إم بي–1" و400 عربة "بي إم بي–2" التي خضعت للتحديث عن طريق تزويدها بمنظومات تشبه " كورنيت–إي" روسية الصنع المضادة للدبابات، بحسب "RT".