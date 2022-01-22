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https://arabic.sputniknews.com/20220122/مصدر-أمني-إجراءات-مشددة-على-عناصر-داعش-في-السجون-العراقية-1056844217.html
مصدر أمني: إجراءات مشددة على عناصر "داعش" في السجون العراقية
مصدر أمني: إجراءات مشددة على عناصر "داعش" في السجون العراقية
أعلن مصدر أمني مطلع، اليوم السبت، عن صدور توجيهات تدعو إلى تشديد الإجراءات على السجون العراقية التي تتضمن معتقلين من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T14:43+0000
2022-01-22T14:43+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
داعش
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وبحسب وكالة شفق نيوز؛ أفاد المصدر أن "توجيهات أمنية عليا صدرت لتشديد الحماية الأمنية على السجون التي يتواجد فيها قادة ومعتقلين من عناصر داعش".ونوه المصدر إلى أن "إجراءات مشددة قد اتخذت في سجون التاجي والكفل والحوت، وهذا التوجيه صدر بعد عملية استهداف سجن غويران في الحسكة في سوريا وتهريب قيادات وعناصر داعش".وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد نوه في وقت سابق، يوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، عن محاولة فرار لعناصر من تنظيم "داعش"، وذلك خلال انفجار استهدف سجنا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، حيث حاول الفارون "الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين".وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أكدت وقوع "محاولة فرار" من سجن "غويران"، وأشارت إلى وقوع اشتباكات، بحسب شفق نيوز.هذا وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد تعهد بإطلاق عمليات عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد مقتل نحو 11 جنديا من الجيش العراقي في هجوم للتنظيم على قاعدة للجيش في محافظة ديالى شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/مقتل-11-جنديا-عراقيا-في-هجوم-لـ-داعش-تأجيل-القمة-العربية-إلى-مايو-المقبل---1056842741.html
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تصفية-قياديين-اثنين-في-تنظيم-داعش-يرتديان-حزامين-ناسفين-فيديو-1056840853.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, داعش

مصدر أمني: إجراءات مشددة على عناصر "داعش" في السجون العراقية

14:43 GMT 22.01.2022
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعلن مصدر أمني مطلع، اليوم السبت، عن صدور توجيهات تدعو إلى تشديد الإجراءات على السجون العراقية التي تتضمن معتقلين من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
وبحسب وكالة شفق نيوز؛ أفاد المصدر أن "توجيهات أمنية عليا صدرت لتشديد الحماية الأمنية على السجون التي يتواجد فيها قادة ومعتقلين من عناصر داعش".
ونوه المصدر إلى أن "إجراءات مشددة قد اتخذت في سجون التاجي والكفل والحوت، وهذا التوجيه صدر بعد عملية استهداف سجن غويران في الحسكة في سوريا وتهريب قيادات وعناصر داعش".
مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم لـ داعش... تأجيل القمة العربية إلى مايو آيار المقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم لـ "داعش"... تأجيل القمة العربية إلى مايو المقبل
13:57 GMT
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد نوه في وقت سابق، يوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، عن محاولة فرار لعناصر من تنظيم "داعش"، وذلك خلال انفجار استهدف سجنا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، حيث حاول الفارون "الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين".
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
العراق... تصفية قياديين اثنين في "داعش" يرتديان حزامين ناسفين... فيديو
13:22 GMT
وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أكدت وقوع "محاولة فرار" من سجن "غويران"، وأشارت إلى وقوع اشتباكات، بحسب شفق نيوز.
هذا وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد تعهد بإطلاق عمليات عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد مقتل نحو 11 جنديا من الجيش العراقي في هجوم للتنظيم على قاعدة للجيش في محافظة ديالى شمالي العراق.
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