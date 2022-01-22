مصدر حكومي مصري: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة 25 يناير

ووفقا لتصريحات لموقع مصراوي قال المصدر الحكومي إن هذا اليوم سيكون إجازة بديلا عن يوم الثلاثاء 25 يناير، وهو ما يوافق عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير.وفي سياق متصل بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري كان قد قرر نقل كل الإجازات الرسمية التي توافق أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس الذي يليها ليتيح اتصال الإجازة الرسمية بعطلة نهاية الأسبوع.
أكد مصدر حكومي مصري أن الحكومة ستعتبر الخميس المقبل الموافق 27 يناير/ كانون الثاني الجاري إجازة رسمية.
ووفقا لتصريحات لموقع مصراوي قال المصدر الحكومي إن هذا اليوم سيكون إجازة بديلا عن يوم الثلاثاء 25 يناير، وهو ما يوافق عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير.
وفي سياق متصل بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.
ووفقا لبيان نشرته رئاسة الوزراء المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال مدبولي: "ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء".
يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري كان قد قرر نقل كل الإجازات الرسمية التي توافق أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس الذي يليها ليتيح اتصال الإجازة الرسمية بعطلة نهاية الأسبوع.