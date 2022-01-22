https://arabic.sputniknews.com/20220122/مقابر-الطنطورة-هل-تنجح-فلسطين-في-معركتها-الدولية-الجديدة-ضد-إسرائيل؟-1056853135.html

مقابر الطنطورة... هل تنجح فلسطين في معركتها الدولية الجديدة ضد إسرائيل؟

مقابر الطنطورة... هل تنجح فلسطين في معركتها الدولية الجديدة ضد إسرائيل؟

في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة"، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بلجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية المقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T18:55+0000

2022-01-22T18:55+0000

2022-01-22T18:55+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأعلنت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم السبت، "إطلاق حملة دولية واسعة لفضح جرائم إسرائيل والمقابر الجماعية، من أجل إنصاف الضحايا ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين، الذين يواصلون إخفاء تلك الجرائم والمجازر والتستر عليها"، وفقا للبيان.وتأتي الحملة بعد يوم من اكتشاف إسرائيل مقبرة جماعية لعشرات الفلسطينيين تقع تحت موقف مركبات تابع لمنتجع "شاطئ دور" جنوب مدينة حيفا، المقام على أنقاض قرية "الطنطورة" المهجرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".معركة دوليةطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مجازر ارتكبتها "العصابات الصهيونية" عام 1948، على خلفية تقرير لصحيفة عبرية كشف عن مقبرة جماعية لفلسطينيين قتلوا على شاطئ قيسارية شمالي إسرائيل.وأضافت أن القبر الجماعي، الذي كشفت عنه صحيفة "هآرتس" لا يكشف سوى جزء من "المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في عديد البلدات والمدن والقرى الفلسطينية قبل العام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل".واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن القيادات المسؤولة عن ارتكاب تلك المجازر "تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، وهم لا يتفاخرون فقط بتاريخهم الأسود، وإنما يعملون أيضا على تخليد ذكرى تلك الجرائم ومرتكبيها وبمشاركة أعلى مستوى سياسي وعسكري في دولة الاحتلال".وشددت على أن إسرائيل "لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما تعيد سردها كـ "بطولات" تسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسمائهم على ميادين عامة ومعالم أساسية في دولة الاحتلال".وطالبت الوزارة في نهاية بيانها "بحملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية التي تواصل إخفاء بشاعة تلك الجرائم والمجازر والتستر عليها".خطوة ملحةاعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن مطالب وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل لجان تحقيق في جرائم المقابر الجماعية التي أقامتها إسرائيل في عام 1948 مهمة وضرورية إلا أنها جاءت في الوقت الضائع، حيث كان من المفروض تشكيل هذه اللجان منذ سنوات طويلة مضت.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "إسرائيل لا تزال مستمرة في التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الداخل أو في الضفة وقطاع غزة، مستمرة في هذا النهج من خلال سياستها العنصرية، وارتكبت ولا تزال ترتكب الكثير من الأعمال الإجرامية، القتل والترهيب والتضييق على الشعب الفلسطيني بشكل لم يشهده أي شعب في العالم".وأكد كنعان، أن "المطلب الفلسطيني مطلب عادل ومهم من أجل كشف بشاعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا السلطة الوطنية وممثليها في الأمم المتحدة بالإصرار على هذا المطالب من أجل كشف أعمال إسرائيل وحركتها الصهيونية بجميع أذرعها، والمجازر التي ارتكبتها خلال السنوات الماضية".وتابع: "من المهم إقامة مثل هذه اللجان من أجل فتح تحقيق دولي يشارك فيه جميع دول العالم الحر، والأمم المتحدة، لكشف جرائم إسرائيل واتخاذ إجراءات قانونية ضدها".جرائم مستمرةوقال أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن"إسرائيل أعلنت الكشف عن مقبرة جماعية دفن فيها أكثر من 200 فلسطيني في حرب 1948 على شواطئ قيسارية القريبة من حيفا يوضح حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وعصاباتها المسلحة خلال احتلال فلسطين".وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "من واجبنا كفلسطينيين أن ندافع عن دماء أجدادنا وكشف هذه الجرائم التي تظهر الوجه الحقيقي للاحتلال العنصري وتدحض رواية من يدعي أن الشعب الفلسطيني ترك أرضه دون الأخذ بعين الاعتبار حجم التطهير العرقي، الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وحجم الجرائم والقتل التي ارتكبت بحقه".ويرى الرقب أن الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية والعربية والدولية مطلوب منها المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجرائم وعدم التراخي خاصة أن الإعلام العبري أول من كشف هذه الجرائم وآن الأوان أن نعيد لأجدادنا جزءا من حقهم علينا.وكشفت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء الماضي، عن مقبرة جماعية ارتكبتها "العصابات الصهيونية" بحق فلسطينيين من سكان قرية الطنطورة بعد استسلامها ليلة 22/ 23 مايو/ أيار 1948.وتضم المقبرة، بحسب الصحيفة، رفات 200 فلسطيني تم إعدامهم وتقع حاليا أسفل ساحة انتظار السيارات "شاطئ دور" في قيسارية.وأشارت الصحيفة إلى أن فيلما وثائقيا بعنوان "الطنطورة" سيتم عرضه الأسبوع الجاري على الإنترنت للمخرج ألون شوارتس، ويتضمن لأول مرة شهادات جنود إسرائيليين سابقين تزيد أعمار بعضهم على الـ 90 عاما، شاركوا في المجزرة.

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