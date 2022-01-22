تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/مقاتلة-من-طراز-فريد-ما-هي-قدرات-سو-30-إس-إم-الروسية؟-1056847206.html
مقاتلة من طراز فريد... ما هي قدرات "سو-30 إس إم" الروسية؟
مقاتلة من طراز فريد... ما هي قدرات "سو-30 إس إم" الروسية؟
تعد "سو - 30 إس إم" من أخطر الطائرات الحربية الروسية، فهي مقاتلة حربية متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام الهيمنة الجوية على سماء العدو وتمتلك قدرة كبيرة على... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T16:12+0000
2022-01-22T16:12+0000
رصد عسكري
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046111894_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_c8f293c099a5aa2846d0be2d8ff01628.jpg
وتمثل "سو - 30 إس إم" نسخة مطورة من عائلة المقاتلات الحربية "سو - 30 إم كيه"، وتم تصميم هيكلها من التيتانيوم وسبائك الألومنيوم المقوى.ويقول الموقع الرسمي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، إن "سو - 30 إس إم" تمتلك قدرة كبيرة على المناورة ما يجعلها مقاتلة من طراز فريد بفضل المحركين اللذين يعملان بتقنية تسمح للطائرة بتوجيه قوة الدفع في غير الاتجاه الموازي لجسم الطائرة.تمتلك مقاتلة "سو - 30 إس إم" مقعدين ورادارا إلكترونيا ثلاثي الأبعاد، بينما تم تصميم هيكل الطائرة ليكون مزودا بجناحين صغيرين أمام الجناحين الرئيسيين لها، فيما يعرف بـ"سطح البطة"، بحسب الموقع الرسمي لشركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية.يمكن استخدام طائرة "سو - 30 إس إم" في مهام تدريب متقدمة للطيارين الذين يتم تأهيلهم لقيادة طائرة متطورة بمقعد واحد.تم تطوير الطائرة لصالح القوات الجوية الروسية خاصة فيما يتعلق بأنظمة الرادار وأنظمة التعرف على الأهداف باستخدام موجات الراديو والتسلح ونظام حماية الطيار والعديد من الأنظمة المساعدة.يقول موقع "إيرفورس تكنولوجي" الأمريكي إن مدى الطائرة "سو - 30 إس إم" يصل إلى 3 آلاف كيلومتر.كما تم تزويد الطائرة بنظام إعادة تزود بالوقود في الجو، ويمكنها الطيران لـ 3 ساعات ونصف الساعة دون توقف.تصل أقصى حمولة أسلحة يمكن تزويد الطائرة بها إلى 8 أطنان، بينما يصل وزن الإقلاع إلى 34 طنا.تمتلك الطائرة 12 نقطة تعليق تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.يصل ارتفاع تحليق الطائرة إلى 16 ألفا و100 متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 1.75 ماخ (نحو 2160 كم/ س).يمكن للطائرة تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي ومهام التدريب إضافة إلى المهام القتالية ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/مناورة-غير-عادية-لمقاتلات-سو-30-تظهر-قدرة-القوات-الجوية-الروسية-فيديو-1055065502.html
https://arabic.sputniknews.com/20211002/سو-30-الهندية-تجري-معارك-تدريبية-مع-مقاتلات-يابانية-1050316685.html
https://arabic.sputniknews.com/20210801/مقارنة-بين-سو-30-الروسية-ورافال-الفرنسية-1049724434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046111894_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d1e6018aa1bf536eefbebcb1fef4c91c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الجيش الروسي

مقاتلة من طراز فريد... ما هي قدرات "سو-30 إس إم" الروسية؟

16:12 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلات متعددة المهام "سو-30 إس إم" خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في سيفاستوبل، روسيا 26 يوليو 2020
مقاتلات متعددة المهام سو-30 إس إم خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في سيفاستوبل، روسيا 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تعد "سو - 30 إس إم" من أخطر الطائرات الحربية الروسية، فهي مقاتلة حربية متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام الهيمنة الجوية على سماء العدو وتمتلك قدرة كبيرة على المناورة وترسانة ضخمة من الأسلحة.
وتمثل "سو - 30 إس إم" نسخة مطورة من عائلة المقاتلات الحربية "سو - 30 إم كيه"، وتم تصميم هيكلها من التيتانيوم وسبائك الألومنيوم المقوى.
مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
مناورة غير عادية لمقاتلات "سو-30" تظهر قدرات القوات الجوية الروسية... فيديو
7 يناير, 13:15 GMT
ويقول الموقع الرسمي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، إن "سو - 30 إس إم" تمتلك قدرة كبيرة على المناورة ما يجعلها مقاتلة من طراز فريد بفضل المحركين اللذين يعملان بتقنية تسمح للطائرة بتوجيه قوة الدفع في غير الاتجاه الموازي لجسم الطائرة.
عرض جوي لطائرات سو-30 إم كا إي، من قبل فريق الطيران العسكري الهندي، المراسم الافتتاحية للمؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2021
"سو-30" الهندية تجري معارك تدريبية مع مقاتلات يابانية
2 أكتوبر 2021, 04:49 GMT
تمتلك مقاتلة "سو - 30 إس إم" مقعدين ورادارا إلكترونيا ثلاثي الأبعاد، بينما تم تصميم هيكل الطائرة ليكون مزودا بجناحين صغيرين أمام الجناحين الرئيسيين لها، فيما يعرف بـ"سطح البطة"، بحسب الموقع الرسمي لشركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية.
يمكن تزويد الطائرة بأحدث أنواع التسليح من صواريخ "جو - جو" و"جو - أرض".
يمكن استخدام طائرة "سو - 30 إس إم" في مهام تدريب متقدمة للطيارين الذين يتم تأهيلهم لقيادة طائرة متطورة بمقعد واحد.
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2021
مقارنة بين "سو 30" الروسية و"رافال" الفرنسية
1 أغسطس 2021, 16:38 GMT
تم تطوير الطائرة لصالح القوات الجوية الروسية خاصة فيما يتعلق بأنظمة الرادار وأنظمة التعرف على الأهداف باستخدام موجات الراديو والتسلح ونظام حماية الطيار والعديد من الأنظمة المساعدة.
يقول موقع "إيرفورس تكنولوجي" الأمريكي إن مدى الطائرة "سو - 30 إس إم" يصل إلى 3 آلاف كيلومتر.
كما تم تزويد الطائرة بنظام إعادة تزود بالوقود في الجو، ويمكنها الطيران لـ 3 ساعات ونصف الساعة دون توقف.
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو-35"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 30 إس إم و سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
عرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو-35"
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الذهاب إلى بنك الصور
تصل أقصى حمولة أسلحة يمكن تزويد الطائرة بها إلى 8 أطنان، بينما يصل وزن الإقلاع إلى 34 طنا.
تمتلك الطائرة 12 نقطة تعليق تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.
وزن الإقلاع هو وزن الطائرة بكامل حمولتها من الوقود والأسلحة.
يصل ارتفاع تحليق الطائرة إلى 16 ألفا و100 متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 1.75 ماخ (نحو 2160 كم/ س).
يمكن للطائرة تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي ومهام التدريب إضافة إلى المهام القتالية ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية.
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
مقارنة بين سو 30 الروسية ورافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية