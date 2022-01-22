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https://arabic.sputniknews.com/20220122/مليون-و200-ألف-طلب-لتذكرة-مباريات-كأس-العالم-بقطر-في-أول-24-ساعة-1056829044.html
مليون و200 ألف طلب لتذكرة مباريات كأس العالم بقطر في أول 24 ساعة
مليون و200 ألف طلب لتذكرة مباريات كأس العالم بقطر في أول 24 ساعة
أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه تم استقبال أكثر من مليون و200 ألف طلب لتذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:20+0000
2022-01-22T08:20+0000
مجتمع
رياضة
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وأوضح "فيفا" في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم طلب ما يزيد عن 140 ألف تذكرة لحضور المباراة النهائية، وأكثر من 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح المقرر إقامتها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ورتب البيان عددا من الدول من حيث الإقبال على التذاكر، حيث جاءت قطر في الصدارة ثم الأرجنتين فالمكسيك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.ومن المنتظر أن يتم إخطار مقدمي الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا وأصحاب الطلبات غير الناجحة بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه 8 مارس /آذار المقبل، بحسب البيان.وكانت دولة قطر قد افتتحت، يوم الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة "كأس العالم 2022" المقرر إقامتها في قطر.من جانبه، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022: "استضافة قطر لأول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي تشكل حدثاً استثنائياً يحتفي بشغف شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة. قطر تطلّع جنباً إلى جنب مع شركاء البطولة للترحيب بالمشجعين في احتفالية تستقطب أنظار العالم".
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مجتمع, رياضة

مليون و200 ألف طلب لتذكرة مباريات كأس العالم بقطر في أول 24 ساعة

08:20 GMT 22.01.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه تم استقبال أكثر من مليون و200 ألف طلب لتذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.
وأوضح "فيفا" في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم طلب ما يزيد عن 140 ألف تذكرة لحضور المباراة النهائية، وأكثر من 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح المقرر إقامتها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ورتب البيان عددا من الدول من حيث الإقبال على التذاكر، حيث جاءت قطر في الصدارة ثم الأرجنتين فالمكسيك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.
ومن المنتظر أن يتم إخطار مقدمي الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا وأصحاب الطلبات غير الناجحة بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه 8 مارس /آذار المقبل، بحسب البيان.
وكانت دولة قطر قد افتتحت، يوم الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة "كأس العالم 2022" المقرر إقامتها في قطر.
من جانبه، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022: "استضافة قطر لأول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي تشكل حدثاً استثنائياً يحتفي بشغف شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة. قطر تطلّع جنباً إلى جنب مع شركاء البطولة للترحيب بالمشجعين في احتفالية تستقطب أنظار العالم".
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