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موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني
https://arabic.sputniknews.com/20220122/موسكو-تصريحات-لندن-بشأن-تنصيب-زعيم-أوكراني-موالٍ-لروسيا-هراء-وتضليل-بريطاني-1056859048.html
موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني
موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني
قالت وزارة الخارجية الروسية، ليل السبت/الأحد، في تعليقها على بيان الخارجية البريطانية بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا في كييف، بأنها معلومات مضللة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T23:01+0000
2022-01-22T23:01+0000
الخارجية الروسية
الخارجية البريطانية
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الخارجية الروسية أن تلك التصريحات دليل آخر على أن دول الناتو، وعلى رأسها بريطانيا، هم الذين يصعدون التوترات حول أوكرانيا.وتابعت وزارة الخارجية الروسية "ندعو وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية والتوقف عن نشر الهراء".
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الخارجية الروسية, الخارجية البريطانية, أخبار أوكرانيا

موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني

23:01 GMT 22.01.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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قالت وزارة الخارجية الروسية، ليل السبت/الأحد، في تعليقها على بيان الخارجية البريطانية بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا في كييف، بأنها معلومات مضللة.

وأضافت الخارجية الروسية أن تلك التصريحات دليل آخر على أن دول الناتو، وعلى رأسها بريطانيا، هم الذين يصعدون التوترات حول أوكرانيا.
وتابعت وزارة الخارجية الروسية "ندعو وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية والتوقف عن نشر الهراء".
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