https://arabic.sputniknews.com/20220122/ميقاتي-نرغب-في-توثيق-التعاون-مع-دول-الخليج-1056851415.html

ميقاتي: نرغب في توثيق التعاون مع دول الخليج

ميقاتي: نرغب في توثيق التعاون مع دول الخليج

عبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن رغبة بلاده في توثيق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T18:09+0000

2022-01-22T18:09+0000

2022-01-22T18:09+0000

لبنان

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جاء هذا خلال استقباله وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم السبت فور وصوله بيروت في زيارة رسمية تستمر يومين، بحسب موقع "أو تي في".وقال رئيس الحكومة اللبناني إن العلاقات بين بلاده والكويت مثلت نموذجا للأخوة.ووجه ميقاتي الشكر إلى الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند لبلاده في جميع الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين.وأكد أن اللبنانيين لن ينسوا وقوف الكويت إلى جانبهم في كل الاوقات العصيبة والتي كان آخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن الكويت أصدرت توجيها أميريا للمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم.وعبر عن أمله في أن تقف الكويت إلى جانب بلاده لاستعادة العلاقات بين لبنان والأخوة العرب.وتمثل زيارة وزير خارجية الكويت التطور الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية - اللبنانية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب تصريحات سابقة، لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، أدلى بها قبل تسلمه الحقيبة الوزارية، انتقد فيها التدخل السعودي في حرب اليمن.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وهو ما بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية الشهر الماضي واجتماعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".

https://arabic.sputniknews.com/20220121/مشروع-قرار-جديد-يخص-العمالة-في-الكويت-1056787663.html

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