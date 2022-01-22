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https://arabic.sputniknews.com/20220122/نقابة-الفنانين-في-سوريا-تنعى-مخرج-مسلسل-باب-الحارة-1056835532.html
نقابة الفنانين في سوريا تنعى مخرج مسلسل "باب الحارة"
نقابة الفنانين في سوريا تنعى مخرج مسلسل "باب الحارة"
نعت نقابة الفنانين في سوريا المخرج بسام الملّا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:15+0000
2022-01-22T11:15+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
وفاة
مخرج
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أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز 62 عاماً.وعبر صفحتها على "فيسبوك"، كتبت نقابة الفنانين، فرع دمشق: "ننعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".واشتهر بسام الملا بأعمال البيئة الشامية، ومن أبرزها ليالي الصالحية وأيام شامية، إضافة إلى مسلسل "باب الحارة" الذي تم عرضه بأجزائه كاملة على قناة "mbc"، والذي أثار جدلا واسعا بين من رجحه كعمل يجسد حقبة تاريخية مهمة من دمشق وحاراتها، وبين من استنكر مضمونه واعتبره محض خيال شوه حقيقة تاريخ الشام وأهلها.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, وفاة, مخرج

نقابة الفنانين في سوريا تنعى مخرج مسلسل "باب الحارة"

11:15 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Muhammad Alnajmدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Muhammad Alnajm
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نعت نقابة الفنانين في سوريا المخرج بسام الملّا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز 62 عاماً.
وعبر صفحتها على "فيسبوك"، كتبت نقابة الفنانين، فرع دمشق: "ننعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
واشتهر بسام الملا بأعمال البيئة الشامية، ومن أبرزها ليالي الصالحية وأيام شامية، إضافة إلى مسلسل "باب الحارة" الذي تم عرضه بأجزائه كاملة على قناة "mbc"، والذي أثار جدلا واسعا بين من رجحه كعمل يجسد حقبة تاريخية مهمة من دمشق وحاراتها، وبين من استنكر مضمونه واعتبره محض خيال شوه حقيقة تاريخ الشام وأهلها.
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