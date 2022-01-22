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نقل رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد إلى وحدة رعاية القلب
نقل رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد إلى وحدة رعاية القلب
أعلن متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم السبت، نقل مهاتير إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب، حسبما نقلت رويترز. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:49+0000
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يذكر أن معهد القلب الوطني في ماليزيا كان قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 96 عاما، سيخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك بعدما أنهى مهاتير الفحوصات اللازمة داخل المستشفى حيث كان يجري فحصا طبيا.وكان مهاتير يعاني من المشاكل القلبية، حيث دخل إلى المستشفى من أجل فحص طبي شامل، ولوضعه تحت الملاحظة، ولم يعلن المتحدث باسم مهاتير، رئيس وزراء ماليزيا الأشهر، لماذا دخل المستشفى تحديدا.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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نقل رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد إلى وحدة رعاية القلب

08:49 GMT 22.01.2022
© REUTERS / LAI SENG SINرئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد
رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / LAI SENG SIN
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أعلن متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم السبت، نقل مهاتير إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب، حسبما نقلت رويترز.
يذكر أن معهد القلب الوطني في ماليزيا كان قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 96 عاما، سيخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك بعدما أنهى مهاتير الفحوصات اللازمة داخل المستشفى حيث كان يجري فحصا طبيا.
وكان مهاتير يعاني من المشاكل القلبية، حيث دخل إلى المستشفى من أجل فحص طبي شامل، ولوضعه تحت الملاحظة، ولم يعلن المتحدث باسم مهاتير، رئيس وزراء ماليزيا الأشهر، لماذا دخل المستشفى تحديدا.
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