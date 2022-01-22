https://arabic.sputniknews.com/20220122/نقيبة-أطباء-ألمانيا-مستشفياتنا-ستصبح-في-خطر-إذا-استمرت-الإصابات-بالمعدل-الحالي-1056840699.html

نقيبة أطباء ألمانيا: مستشفياتنا ستصبح في خطر إذا استمرت الإصابات بالمعدل الحالي

نقيبة أطباء ألمانيا: مستشفياتنا ستصبح في خطر إذا استمرت الإصابات بالمعدل الحالي

حذرت نقيبة أطباء ماربورج بوند بألمانيا، سوزان جون، من الضغط الذي ستتعرض له المستشفيات الألمانية إذا استمرت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على وتيرتها الحالية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T13:22+0000

2022-01-22T13:22+0000

2022-01-22T13:22+0000

فيروس كورونا

أخبار ألمانيا

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وحسب رويترز فإن توقعات سوزان توافقت مع مسؤولين طبيين آخرين رجحوا تعرض النظام الصحي لضغوط كبيرة في ضوء الزيادة الحادة في إصابات كورونا الجديدة.وقالت سوزان: "بحلول بداية فبراير على أبعد تقدير، ستكون المستشفيات في جميع أنحاء ألمانيا ضيقة للغاية إذا استمر عدد الإصابات في الارتفاع بهذا المعدل".ولفتت إلى أن العيادات الألمانية قررت تأجيل أكثر من مليون عملية في عام 2021 بسبب كورونا.من جهته قال رئيس جمعية المستشفيات الألمانية جيرالد جاس: "ليس لدينا أرقام نهائية لموجة دلتا حتى الآن، لكننا نتحدث عن مئات الآلاف من العلاجات التي تم تأجيلها"، لافتا إلى وجود العديد من المرضى على قائمة الانتظار لأن أسرة المستشفى مشغولة بمرضى كورونا، طوال العام الماضي بأكمله.وأبلغ معهد روبرت كوخ الألماني عن 135461 إصابة جديدة اليوم السبت، وهو ما يقدر بزيادة 57439 حالة عن يوم السبت من الأسبوع الماضي.وقدم وزير الصحة كارل لوترباخ حسابات إلى 16 ولاية فيدرالية يوم الخميس الماضي، والتي وفقًا لها يتوقع أن تصل أعداد الإصابة اليومية إلى 400 ألف على الأقل في سيناريو "متفائل" في منتصف فبراير - وإلا فقد تزيد على 600 ألف.في الوقت نفسه، يتوقع بعد ذلك زيادة حادة أخرى في عدد مرضى العناية المركزة لكورونا في العيادات.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/إصابات-كورونا-اليومية-في-ألمانيا-تتجاوز-100-ألف-لأول-مرة-1056531815.html

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فيروس كورونا, أخبار ألمانيا