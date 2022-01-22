https://arabic.sputniknews.com/20220122/نقيب-المهن-التمثيلية-في-مصر-يرد-على-أنباء-دخول-عادل-إمام-المستشفى-فيديو-1056826403.html

نقيب المهن التمثيلية في مصر يرد على أنباء دخول عادل إمام المستشفى... فيديو

نقيب المهن التمثيلية في مصر يرد على أنباء دخول عادل إمام المستشفى... فيديو

رد نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول تعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T06:37+0000

2022-01-22T06:37+0000

2022-01-22T06:50+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقال أشرف زكي، في تصريحات مع صحيفة المصري البوم، إن "كل هذا شائعات غير صحيحة "، مضيفا أن "الفنان الكبير عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة الحمد لله، وفي منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع".كما قال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، إن "هناك موجة كبيرة من الشائعات بحق الفنانين خلال الفترة الأخيرة"، مطالبا الصحفيين بعدم أخذ أي اخبار تخص المشاهير في المجال الفني إلا من خلاله.وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن "مواقع بير السلم هي من ينشر شائعات عن بعض الفنانين"، لافتا إلى أنه استبعد أن يكون من أطلق هذه الشائعات فنانين منافسين.وكان شقيق الفنان، عادل إمام، حسم أنباءا متداولة بشأن تلقيه العلاج داخل المستشفيات لمدة يوم واحد، ‏بعد شعوره بتعب مفاجئ.‏ونفى المنتج، عصام إمام، تلك الأنباء، وأكد في تصريحات برنامج "إي تي بالعربي" أن الحالة الصحية لشقيقه عادل إمام جيدة، ولا يعاني من أي خلل صحي، وأنه متواجد في منزله.وذكرت الأنباء أن عادل إمام (81 عاما) كان متواجدا في إحدى المستشفيات الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأنه غادر إلى منزله بصحبة طاقم تمريض لرعايته صحيا.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام، وإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما نفاه شقيقه، عصام إمام أيضا.ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".وأعلن عصام إمام في وقت سابق أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220117/عادل-إمام-يدخل-المستشفى-بعد-تعب-مفاجئ-شقيقه-يكشف-الحقيقة-1056387069.html

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أخبار الفنانين في مصر