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https://arabic.sputniknews.com/20220122/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-عسكرية-فرنسية-في-مالي--1056857728.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي
أعلن مصدر محلي في مالي أن هجوما صاروخيا استهدف مساء اليوم السبت، قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي البلد الأفريقي. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T21:36+0000
2022-01-22T21:36+0000
مالي
أخبار فرنسا
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الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "هجوما صاروخيا استهدف مساء السبت قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.. ولا معلومات عن وجود ضحايا".وتعهدت فرنسا منذ حزيران/يونيو 2021 بإعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل بعد 9 سنوات قضتها قواتها هناك، حيث أخلت 3 قواعد شمال مالي، وركزت قواتها قرب الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.وتنص خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من خمسة آلاف عسكري حالياً إلى نحو 2500 جندي بحلول عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/في-خطوة-تضعف-فرنسا-السويد-تقرر-سحب-جنودها-من-بعثة-القوات-الخاصة-الأوروبية-في-مالي-1056181014.html
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مالي, أخبار فرنسا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي

21:36 GMT 22.01.2022
© STRINGERانقلاب مالي
انقلاب مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© STRINGER
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أعلن مصدر محلي في مالي أن هجوما صاروخيا استهدف مساء اليوم السبت، قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي البلد الأفريقي.
الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "هجوما صاروخيا استهدف مساء السبت قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.. ولا معلومات عن وجود ضحايا".
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
في خطوة تضعف فرنسا... السويد تقرر سحب جنودها من بعثة القوات الخاصة الأوروبية في مالي
14 يناير, 13:55 GMT
وتعهدت فرنسا منذ حزيران/يونيو 2021 بإعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل بعد 9 سنوات قضتها قواتها هناك، حيث أخلت 3 قواعد شمال مالي، وركزت قواتها قرب الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من خمسة آلاف عسكري حالياً إلى نحو 2500 جندي بحلول عام 2023.
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