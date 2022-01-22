https://arabic.sputniknews.com/20220122/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-عسكرية-فرنسية-في-مالي--1056857728.html

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي

أعلن مصدر محلي في مالي أن هجوما صاروخيا استهدف مساء اليوم السبت، قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي البلد الأفريقي. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T21:36+0000

2022-01-22T21:36+0000

2022-01-22T21:36+0000

مالي

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1d/1046391282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c4e82070818dad78abf67edb6ac096a.jpg

الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "هجوما صاروخيا استهدف مساء السبت قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.. ولا معلومات عن وجود ضحايا".وتعهدت فرنسا منذ حزيران/يونيو 2021 بإعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل بعد 9 سنوات قضتها قواتها هناك، حيث أخلت 3 قواعد شمال مالي، وركزت قواتها قرب الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.وتنص خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من خمسة آلاف عسكري حالياً إلى نحو 2500 جندي بحلول عام 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220114/في-خطوة-تضعف-فرنسا-السويد-تقرر-سحب-جنودها-من-بعثة-القوات-الخاصة-الأوروبية-في-مالي-1056181014.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مالي, أخبار فرنسا