هدف دجيكو في الدقيقة الأخيرة يمنح إنتر الفوز على فينيزيا
هز إيدن دجيكو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليمنح إنتر ميلان فوزا صعبا 2-1 على ضيفه فينيزيا اليوم السبت ليبتعد فريق المدرب سيموني إنزاغي بخمس نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وبدأ إنتر المباراة بشكل سيء وانتزع فينيزيا، الذي خاض المباراة بدون العديد من لاعبيه بعد تفشي فيروس كورونا في صفوفه، التقدم بهدف الفرنسي توماس هنري في الدقيقة 19.
وأدرك صاحب الأرض التعادل عبر نيكولو باريلا قبل خمس دقائق من الاستراحة وأهدر العديد من الفرص في الشوط الثاني.
وبدت المباراة في طريقها للتعادل غير أن المخضرم دجيكو قفز عاليا ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 90.
ورفع إنتر رصيده إلى 53 نقطة من 22 مباراة فيما يلعب ميلان ثاني الترتيب ضد ضيفه يوفنتوس باستاد سان سيرو غدا الأحد، وفقا لـ"رويترز".
وبقي فينيزيا في المركز 17 متقدما بنقطتين عن منطقة الهبوط.
وأدرك صاحب الأرض التعادل عبر نيكولو باريلا قبل خمس دقائق من الاستراحة وأهدر العديد من الفرص في الشوط الثاني.
وبدت المباراة في طريقها للتعادل غير أن المخضرم دجيكو قفز عاليا ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 90.
ورفع إنتر رصيده إلى 53 نقطة من 22 مباراة فيما يلعب ميلان ثاني الترتيب ضد ضيفه يوفنتوس باستاد سان سيرو غدا الأحد، وفقا لـ"رويترز".
وبقي فينيزيا في المركز 17 متقدما بنقطتين عن منطقة الهبوط.
🎉 | PURE JOY— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 22, 2022
🤩 Match winner @EdDzeko 🦢 revels in the moment🇧🇦#InterVenezia #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/XJqmms0INO