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https://arabic.sputniknews.com/20220122/هدف-دجيكو-في-الدقيقة-الأخيرة-يمنح-إنتر-الفوز-على-فينيزيا-1056854465.html
هدف دجيكو في الدقيقة الأخيرة يمنح إنتر الفوز على فينيزيا
هدف دجيكو في الدقيقة الأخيرة يمنح إنتر الفوز على فينيزيا
هز إيدن دجيكو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليمنح إنتر ميلان فوزا صعبا 2-1 على ضيفه فينيزيا اليوم السبت ليبتعد فريق المدرب سيموني إنزاغي بخمس نقاط في... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T19:46+0000
2022-01-22T19:46+0000
رياضة
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
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وبدأ إنتر المباراة بشكل سيء وانتزع فينيزيا، الذي خاض المباراة بدون العديد من لاعبيه بعد تفشي فيروس كورونا في صفوفه، التقدم بهدف الفرنسي توماس هنري في الدقيقة 19.وأدرك صاحب الأرض التعادل عبر نيكولو باريلا قبل خمس دقائق من الاستراحة وأهدر العديد من الفرص في الشوط الثاني.وبدت المباراة في طريقها للتعادل غير أن المخضرم دجيكو قفز عاليا ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 90.ورفع إنتر رصيده إلى 53 نقطة من 22 مباراة فيما يلعب ميلان ثاني الترتيب ضد ضيفه يوفنتوس باستاد سان سيرو غدا الأحد، وفقا لـ"رويترز".وبقي فينيزيا في المركز 17 متقدما بنقطتين عن منطقة الهبوط.
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رياضة, إنتر ميلان, الدوري الإيطالي

هدف دجيكو في الدقيقة الأخيرة يمنح إنتر الفوز على فينيزيا

19:46 GMT 22.01.2022
© REUTERS / ALBERTO LINGRIAإنتر ميلان
إنتر ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
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هز إيدن دجيكو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليمنح إنتر ميلان فوزا صعبا 2-1 على ضيفه فينيزيا اليوم السبت ليبتعد فريق المدرب سيموني إنزاغي بخمس نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وبدأ إنتر المباراة بشكل سيء وانتزع فينيزيا، الذي خاض المباراة بدون العديد من لاعبيه بعد تفشي فيروس كورونا في صفوفه، التقدم بهدف الفرنسي توماس هنري في الدقيقة 19.

وأدرك صاحب الأرض التعادل عبر نيكولو باريلا قبل خمس دقائق من الاستراحة وأهدر العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وبدت المباراة في طريقها للتعادل غير أن المخضرم دجيكو قفز عاليا ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 90.

ورفع إنتر رصيده إلى 53 نقطة من 22 مباراة فيما يلعب ميلان ثاني الترتيب ضد ضيفه يوفنتوس باستاد سان سيرو غدا الأحد، وفقا لـ"رويترز".

وبقي فينيزيا في المركز 17 متقدما بنقطتين عن منطقة الهبوط.
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