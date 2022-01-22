https://arabic.sputniknews.com/20220122/هل-تسبب-لقاحات-كورونا-التهاب-عضلة-القلب؟-1056854937.html

هل تسبب لقاحات كورونا التهاب عضلة القلب؟

هل تسبب لقاحات كورونا التهاب عضلة القلب؟

إذا كان هناك شيء واحد يتفق عليه جميع الخبراء فهو أنك بحاجة إلى التطعيم لمحاربة فيروس كورونا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T19:49+0000

2022-01-22T19:49+0000

2022-01-22T19:49+0000

النوبة القلبية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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ومع ذلك، فإن إحدى نقاط الخلاف الأكثر شيوعا فيما يتعلق بلقاحات كورونا هي خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، خاصة بين الشباب، بحسب healthy.walla.إلا أن أحدث البيانات تظهر أن عددا كبيرا من المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بكورونا تظهر عليهم علامات تلف في القلب، والعديد ممن يتعافون من المرض يعانون من تلف مستمر في القلب والأوعية الدموية.ما هو التهاب عضلة القلب؟تعد مضاعفات التهاب عضلة القلب من المضاعفات النادرة للأمراض الفيروسية وكذلك لفيروس كورونا بجميع متحوراته، حيث أنه في 95 بالمائة من الحالات يكون مرضا خفيفا يزول من تلقاء نفسه.يحدث الالتهاب نتيجة تلف عضلة القلب بسبب العدوى أو نتيجة رد فعل مفرط من جهاز المناعة في الجسم الذي يهاجم خلايا الجسم.تقول الدكتورة مايا روزين "هذه ظاهرة نادرة جدا ووفقا للدراسات، تحدث مضاعفاتها بشكل متكرر بسبب كورونا أكثر من لقاح mRNA".في الواقع، وفقا للبيانات، قبل دخول كورونا إلى حياتنا، كان معدل الإصابة بالتهاب عضلة القلب يتراوح بين 1 و10 حالات لكل 100 ألف شخص سنويا.كانت أعلى المعدلات بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما. والآن، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد الإصابة بكورونا أعلى بكثير، حيث يبلغ 146 حالة لكل 100 ألف شخص.يكون الخطر أعلى بالنسبة لكبار السن من الرجال (الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما) والأطفال دون سن 16 عاما.التهاب عضلة القلب بعد التطعيمعلى عكس ما يزعمه العديد من معارضي اللقاح، فإن الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد لقاح كورونا أمر نادر الحدوث، والمخاطر أقل بكثير من مخاطر تلف القلب المرتبط بـ COVID-19 نفسه.فحصت دراسة أجريت في معهد أبحاث كالليت بالتعاون مع مستشفى بيلينسون واستنادا إلى تحليل بيانات مجهول لـ 2.5 مليون شخص تم تطعيمهم ضد كورونا مدى حدوث التهاب عضلة القلب وشدته بعد تلقي اللقاح.ووجدت الدراسة أن الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم ضد كورونا نادرة حتى في المجموعة الأكثر عرضة للإصابة - الشبان.أيضا، في الغالبية العظمى من الحالات المكتشفة كان المرض خفيفا ولم يتم العثور على آثار كبيرة على وظائف القلب.ووجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم هو 2.13 حالة لكل 100 ألف تم تطعيمهم.تتوافق هذه الدراسة مع دراسات أخرى في الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تضع معدل الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم بين 0.3 و 5 حالات لكل 100 ألف شخص.وتعني هذه الدراسات أن التهاب عضلة القلب نادر نسبيا بعد التطعيم مقارنة بعدوى كورونا.أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بالتهاب عضلة القلب من أولئك الذين تم تطعيمهم.بالإضافة إلى ذلك، من بين القلائل الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بالتهاب عضلة القلب، عانى معظمهم من المرض بسهولة نسبية وفي حالات أخرى تم فيها تقييم وظيفة القلب بعد الخروج من المستشفى، عادت إلى طبيعتها في غضون فترة زمنية قصيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-فرص-الإصابة-بالتهاب-عضلة-القلب-بسبب-لقاح-مودرنا-تتزايد-مع-فايزر-1054273151.html

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النوبة القلبية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون