وزير الخارجية الإيراني على تويتر: بدأنا فصلا جديدا من العلاقات مع روسيا
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
© Sputnik . POOL/
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده بدأت فصلا جديدا من العلاقات المتميزة مع روسيا.
وحسب ما كتبه عبد اللهيان على تويتر فقد وصف محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالـ"مهمة"، مؤكدا أنها سرعت من وتيرة التعاون بين البلدين.
گفتگوهای مهمی با آقای لاورف داشتیم. از همکاری ایران و روسیه در تسریع ساخت نیروگاه های جدید اتمی در ایران و توسعه همه جانبه همکاری ها در سایه توافقات اخیر روسای جمهور دو کشور تا توجه به امور کنسولی اتباع دو کشور. در فصل نوین مناسبات، همکاری های ممتاز رقم خواهد خورد. pic.twitter.com/s7KN38msEB— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 21, 2022
وقال: "أجرينا محادثات مهمة مع السيد لافروف، من تعاون إيران وروسيا في تسريع بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران والتنمية الشاملة".
وأوضح عبد اللهيان أن هذا التعاون يأتي "في ضوء الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي البلدين"، مشيرا إلى الاتفاق أيضا على "الاهتمام بالشؤون القنصلية لمواطني البلدين".
ولفت الوزير الإيراني إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن "فصل جديد من العلاقات"، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وصفه بالـ"ممتاز".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث سيناقشان مشاريع في الاقتصاد والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار زيارة الرئيس الإيراني الأولى لروسيا.
وأشارت إلى أن الوزراء سيناقشون حالة وآفاق العلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك "مختلف جوانب التعاون في المجال الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ المشاريع الثنائية الرئيسية".