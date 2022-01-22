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وزير الخارجية الإيراني على تويتر: بدأنا فصلا جديدا من العلاقات مع روسيا
وزير الخارجية الإيراني على تويتر: بدأنا فصلا جديدا من العلاقات مع روسيا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده بدأت فصلا جديدا من العلاقات المتميزة مع روسيا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T07:21+0000
2022-01-22T07:21+0000
روسيا
محطات نووية
إيران
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وحسب ما كتبه عبد اللهيان على تويتر فقد وصف محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالـ"مهمة"، مؤكدا أنها سرعت من وتيرة التعاون بين البلدين.وقال: "أجرينا محادثات مهمة مع السيد لافروف، من تعاون إيران وروسيا في تسريع بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران والتنمية الشاملة".وأوضح عبد اللهيان أن هذا التعاون يأتي "في ضوء الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي البلدين"، مشيرا إلى الاتفاق أيضا على "الاهتمام بالشؤون القنصلية لمواطني البلدين".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث سيناقشان مشاريع في الاقتصاد والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار زيارة الرئيس الإيراني الأولى لروسيا.وأشارت إلى أن الوزراء سيناقشون حالة وآفاق العلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك "مختلف جوانب التعاون في المجال الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ المشاريع الثنائية الرئيسية".
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روسيا, محطات نووية, إيران

وزير الخارجية الإيراني على تويتر: بدأنا فصلا جديدا من العلاقات مع روسيا

07:21 GMT 22.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده بدأت فصلا جديدا من العلاقات المتميزة مع روسيا.
وحسب ما كتبه عبد اللهيان على تويتر فقد وصف محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالـ"مهمة"، مؤكدا أنها سرعت من وتيرة التعاون بين البلدين.
وقال: "أجرينا محادثات مهمة مع السيد لافروف، من تعاون إيران وروسيا في تسريع بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران والتنمية الشاملة".
وأوضح عبد اللهيان أن هذا التعاون يأتي "في ضوء الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي البلدين"، مشيرا إلى الاتفاق أيضا على "الاهتمام بالشؤون القنصلية لمواطني البلدين".
ولفت الوزير الإيراني إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن "فصل جديد من العلاقات"، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وصفه بالـ"ممتاز".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث سيناقشان مشاريع في الاقتصاد والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار زيارة الرئيس الإيراني الأولى لروسيا.
وأشارت إلى أن الوزراء سيناقشون حالة وآفاق العلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك "مختلف جوانب التعاون في المجال الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ المشاريع الثنائية الرئيسية".
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