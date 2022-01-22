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وزير الدفاع العراقي يقر بتقصير مسؤولين في حادث ديالى
وزير الدفاع العراقي يقر بتقصير مسؤولين في حادث ديالى
أقر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم السبت، بأن هجوم منطقة العظيم في محافظة ديالى يرجع إلى تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T21:30+0000
2022-01-22T21:30+0000
هجوم إرهابي
العراق
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وقال الوزير العراقي إن: "حادثة العظيم هي امتداد لحوادث سبقتها وهي نتيجة تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة".وأكد عناد أنه سيتم محاسبة المسؤولين المقصرين في الحادث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، أمس الجمعة، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.وأفادت وسائل إعلام عراقية، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تصفية-قياديين-اثنين-في-تنظيم-داعش-يرتديان-حزامين-ناسفين-فيديو-1056840853.html
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هجوم إرهابي, العراق

وزير الدفاع العراقي يقر بتقصير مسؤولين في حادث ديالى

21:30 GMT 22.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أقر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم السبت، بأن هجوم منطقة العظيم في محافظة ديالى يرجع إلى تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة.
وقال الوزير العراقي إن: "حادثة العظيم هي امتداد لحوادث سبقتها وهي نتيجة تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة".
وأكد عناد أنه سيتم محاسبة المسؤولين المقصرين في الحادث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
العراق... تصفية قياديين اثنين في "داعش" يرتديان حزامين ناسفين... فيديو
13:22 GMT
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، أمس الجمعة، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.
وأفادت وسائل إعلام عراقية، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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