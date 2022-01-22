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https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-العدل-اللبناني-يبحث-في-بغداد-تبادل-الخبرات-القضائية-بين-البلدين-1056842566.html
وزير العدل اللبناني يبحث في بغداد تبادل الخبرات القضائية بين البلدين
وزير العدل اللبناني يبحث في بغداد تبادل الخبرات القضائية بين البلدين
أعرب وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، اليوم السبت، عن سعادته بزيارته الأولى إلى العراق، مشيرا إلى أنه سيناقش بعد المشتركات القضائية بين بغداد وبيروت. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:50+0000
2022-01-22T13:50+0000
2022-01-22T13:50+0000
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وقال الخوري لـ "السومرية نيوز"، "شرف كبير أن أزور بلدي الثاني المتمثل بالعراق، هذه أول زيارة لي إلى بلاد الرافدين"، مضيفاً "سررت بالحضور إلى احتفالية يوم القضاء العراقي".واعتبر خوري، أن "القضاء العربي يعتبر جسماً واحدا"، مبيناً أنه "سيتم تبادل الخبرات القضائية بين بغداد وبيروت، بما يحقق الاستفادة للجانبين".وأردف الوزير اللبناني، "سنناقش في بغداد قرارات عدة، بينها قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في 6 كانون الثاني الحالي".ووصل وزير العدل اللبنلني في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة بغداد، وكان في استقباله وزير العدل العراقي وعدد من المسؤولين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, لبنان
وزير العدل اللبناني يبحث في بغداد تبادل الخبرات القضائية بين البلدين
أعرب وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، اليوم السبت، عن سعادته بزيارته الأولى إلى العراق، مشيرا إلى أنه سيناقش بعد المشتركات القضائية بين بغداد وبيروت.
وقال الخوري
لـ "السومرية نيوز"
، "شرف كبير أن أزور بلدي الثاني المتمثل بالعراق، هذه أول زيارة لي إلى بلاد الرافدين"، مضيفاً "سررت بالحضور إلى احتفالية يوم القضاء العراقي".
واعتبر خوري، أن "القضاء العربي يعتبر جسماً واحدا"، مبيناً أنه "سيتم تبادل الخبرات القضائية
بين بغداد وبيروت
، بما يحقق الاستفادة للجانبين".
وأردف الوزير اللبناني، "سنناقش في بغداد قرارات عدة، بينها قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في 6 كانون الثاني الحالي".
ووصل وزير العدل اللبنلني في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة بغداد، وكان في استقباله وزير العدل العراقي وعدد من المسؤولين.