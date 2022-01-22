تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220122/وصول-طفل-سوري-مع-عائلته-إلى-روما-بقصد-تلقي-العلاج-فيديو-1056836039.html
وصول طفل سوري مع عائلته إلى روما بقصد تلقي العلاج.. فيديو
وصول طفل سوري مع عائلته إلى روما بقصد تلقي العلاج.. فيديو
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، بوصول عائلة سورية إلى البلاد، وذلك لإجراء عمليات طبية لفترة زمنية طويلة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:34+0000
2022-01-22T11:34+0000
2022-01-22T11:44+0000
ايطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/18/1044841822_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6b71a1bffef2778cc72aac8e15e0b02f.jpg
وذكرت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية نقلا عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي أعلنت عن ارتياحها لوصول عائلة "منذر النزال" والصغير "مصطفى" إلى البلاد.وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان لها، أنه سيتم استضافة عائلة "النزال" السورية من قبل شبكة من الفاعلين في المجتمع المدني بتنسيق من أبرشية "سيينا كولي دي فال ديلسا مونتالسينو". وسيخضع "مصطفى" ووالده، لرعاية طبية طويلة الأمد في أحد المراكز المختصة بالأطراف الصناعية. يذكر أن صورتهما، التي التقطها التركي "محمد أصلان"، حازت على جائزة (سيينا) الدولية للتصوير لعام 2021.
ايطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/18/1044841822_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5c13dcae7a9ab657eafd27f8672e5f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ايطاليا
وصول طفل سوري مع عائلته إلى روما بقصد تلقي العلاج.. فيديو 11:34 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 22.01.2022)
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، بوصول عائلة سورية إلى البلاد، وذلك لإجراء عمليات طبية لفترة زمنية طويلة.
وذكرت صحيفة "ريبوبليكا"
الإيطالية نقلا عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي أعلنت عن ارتياحها لوصول عائلة "منذر النزال" والصغير "مصطفى" إلى البلاد.
وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان لها، أنه سيتم استضافة عائلة "النزال" السورية من قبل شبكة من الفاعلين في المجتمع المدني بتنسيق من أبرشية "سيينا كولي دي فال ديلسا مونتالسينو".
وسيخضع "مصطفى" ووالده، لرعاية طبية طويلة الأمد في أحد المراكز المختصة بالأطراف الصناعية.
يذكر أن صورتهما، التي التقطها التركي "محمد أصلان"، حازت على جائزة (سيينا) الدولية للتصوير لعام 2021.