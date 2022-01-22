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https://arabic.sputniknews.com/20220122/وصول-طفل-سوري-مع-عائلته-إلى-روما-بقصد-تلقي-العلاج-فيديو-1056836039.html
وصول طفل سوري مع عائلته إلى روما بقصد تلقي العلاج.. فيديو
وصول طفل سوري مع عائلته إلى روما بقصد تلقي العلاج.. فيديو
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، بوصول عائلة سورية إلى البلاد، وذلك لإجراء عمليات طبية لفترة زمنية طويلة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-22T11:44+0000
ايطاليا
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وذكرت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية نقلا عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي أعلنت عن ارتياحها لوصول عائلة "منذر النزال" والصغير "مصطفى" إلى البلاد.وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان لها، أنه سيتم استضافة عائلة "النزال" السورية من قبل شبكة من الفاعلين في المجتمع المدني بتنسيق من أبرشية "سيينا كولي دي فال ديلسا مونتالسينو". وسيخضع "مصطفى" ووالده، لرعاية طبية طويلة الأمد في أحد المراكز المختصة بالأطراف الصناعية. يذكر أن صورتهما، التي التقطها التركي "محمد أصلان"، حازت على جائزة (سيينا) الدولية للتصوير لعام 2021.
ايطاليا
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ايطاليا

وصول طفل سوري مع عائلته إلى روما بقصد تلقي العلاج.. فيديو

11:34 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 22.01.2022)
© AFP 2021 / Alberto Pizzoliانتشار فيروس كورونا - روما، إيطاليا مارس 2020
انتشار فيروس كورونا - روما، إيطاليا مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
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أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، بوصول عائلة سورية إلى البلاد، وذلك لإجراء عمليات طبية لفترة زمنية طويلة.
وذكرت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية نقلا عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي أعلنت عن ارتياحها لوصول عائلة "منذر النزال" والصغير "مصطفى" إلى البلاد.
وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان لها، أنه سيتم استضافة عائلة "النزال" السورية من قبل شبكة من الفاعلين في المجتمع المدني بتنسيق من أبرشية "سيينا كولي دي فال ديلسا مونتالسينو".
وسيخضع "مصطفى" ووالده، لرعاية طبية طويلة الأمد في أحد المراكز المختصة بالأطراف الصناعية.
يذكر أن صورتهما، التي التقطها التركي "محمد أصلان"، حازت على جائزة (سيينا) الدولية للتصوير لعام 2021.
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