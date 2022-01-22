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https://arabic.sputniknews.com/20220122/وفيات-صادمة-بسبب-البكتيريا-المضادة-للأدوية-ومحيطات-المريخ-والبراكين-غير-الساخنة-1056840523.html
وفيات صادمة بسبب البكتيريا المضادة للأدوية ومحيطات المريخ والبراكين غير الساخنة
وفيات صادمة بسبب البكتيريا المضادة للأدوية ومحيطات المريخ والبراكين غير الساخنة
هناك أدلة جيولوجية قوية على أن المريخ كان يحتوي على محيط، مثل الشواطئ القديمة، لكن من غير الواضح ما هي الظروف التي يمكن أن تجعل كل الميزات التي نراها على... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:19+0000
2022-01-22T13:19+0000
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وفيات صادمة بسبب البكتيريا المضادة للأدوية ومحيطات المريخ والبراكين غير الساخنة
وفيات صادمة بسبب البكتيريا المضادة للأدوية ومحيطات المريخ والبراكين غير الساخنة
يتسارع توسع الكون، لكننا لا نعرف مدى السرعة وفق البيانات المتاحة. مع الملاحظات الجديدة، أصبحت هذه المشكلة أكثر خطورة، والآن يقول بعض علماء الفلك إنها مشكلة حقيقية رسميا - وليست مشكلة ناجمة عن عدم اليقين في القياسات.عادة ما تتوقف الثقوب السوداء الموجودة في المجرات القزمة عن تشكل النجوم، ولكن شوهد أحدها الآن يبذر نجوما جديدة من خلال عمود ضخم من الغاز المتأين.تشير تقديرات حديثة لدراسة عالمية إلى أن نحو 1.3 مليون حالة وفاة نجمت بشكل مباشر عن عدوى بكتيرية مقاومة للأدوية خلال عام 2019، أي أكثر بمئات الآلاف من الملاريا أو الإيدز.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن براكين ليست بهذه السخونة المعتادة أو المنتظرة. وأن بعض البراكين "النشطة" ليست مستعرة للغاية كما نظن. وقد اكتشف علماء أن قرابة نصف البراكين التي تقع في البؤر الساخنة ترتفع درجات حرارتها ارتفاعا ملحوظا عن البراكين المتكونة بحيد وسط المحيط كما يتبادر للأذهان عادة، إلا أن 15% من براكين البؤر الساخنة باردة للغاية.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة روزالين يالو الحائزة جائزة نوبل عام 1977 بعد تقديمها إسهامات بارزة شكلت علامة فارقة في فهم الهرمونات تلك الجزيئات الضرورية للبقاء.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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وفيات صادمة بسبب البكتيريا المضادة للأدوية ومحيطات المريخ والبراكين غير الساخنة

13:19 GMT 22.01.2022
وفيات صادمة بسبب البكتيريا المضادة للأدوية ومحيطات المريخ والبراكين غير الساخنة
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هناك أدلة جيولوجية قوية على أن المريخ كان يحتوي على محيط، مثل الشواطئ القديمة، لكن من غير الواضح ما هي الظروف التي يمكن أن تجعل كل الميزات التي نراها على الكوكب ممكنة اليوم.
يتسارع توسع الكون، لكننا لا نعرف مدى السرعة وفق البيانات المتاحة. مع الملاحظات الجديدة، أصبحت هذه المشكلة أكثر خطورة، والآن يقول بعض علماء الفلك إنها مشكلة حقيقية رسميا - وليست مشكلة ناجمة عن عدم اليقين في القياسات.
عادة ما تتوقف الثقوب السوداء الموجودة في المجرات القزمة عن تشكل النجوم، ولكن شوهد أحدها الآن يبذر نجوما جديدة من خلال عمود ضخم من الغاز المتأين.
تشير تقديرات حديثة لدراسة عالمية إلى أن نحو 1.3 مليون حالة وفاة نجمت بشكل مباشر عن عدوى بكتيرية مقاومة للأدوية خلال عام 2019، أي أكثر بمئات الآلاف من الملاريا أو الإيدز.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن براكين ليست بهذه السخونة المعتادة أو المنتظرة. وأن بعض البراكين "النشطة" ليست مستعرة للغاية كما نظن. وقد اكتشف علماء أن قرابة نصف البراكين التي تقع في البؤر الساخنة ترتفع درجات حرارتها ارتفاعا ملحوظا عن البراكين المتكونة بحيد وسط المحيط كما يتبادر للأذهان عادة، إلا أن 15% من براكين البؤر الساخنة باردة للغاية.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة روزالين يالو الحائزة جائزة نوبل عام 1977 بعد تقديمها إسهامات بارزة شكلت علامة فارقة في فهم الهرمونات تلك الجزيئات الضرورية للبقاء.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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