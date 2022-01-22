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ياسمين عبد العزيز تصاب بكورونا للمرة الثانية... بعد الحفل الأخير
ياسمين عبد العزيز تصاب بكورونا للمرة الثانية... بعد الحفل الأخير
أصيبت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد أيام من إقامتها ‏احتفالا بعيد ميلادها.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:41+0000
2022-01-22T13:56+0000
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وكشف مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز أنها أجرت مسحة بعد شعورها بأعراض خفيفة عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد ميلادها، وجاءت نتيجتها "إيجابية".والحالة الصحية للممثلة مستقرة، وتخضع حاليا للعزل المنزلي، وفقا لموقع "إي تي بالعربي".وتعد هذه هي ثاني إصابة لياسمين عبد العزيز بـ"كوفيد-19"، بعدما أصيبت به وزوجها الفنان أحمد العوضي، في شهر مايو/ أيار الماضي، أثناء تصوير مسلسلهما "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021.وأهدى أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها أغنية من كلماته، وغناها مطرب المهرجانات، عمر كمال، بعنوان "بحبك"، والتي حصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.وكانت ياسمين عبد العزيز نجت في العام الماضي من أزمة صحية شديدة كادت أن تودي بحياتها، وخضعت على إثرها لعمليات جراحية ما بين القاهرة وسويسرا.يشار إلى أن الفنانة المصرية، هنا الزاهد، أصيبت خلال الشهر الجاري وللمرة الثانية أيضا بفيروس "كورونا".ويشهد الوسط الفني المصري حاليا إصابة العديد من الفنانين بـ"كوفيد-19" نتيجة تواجدهم في الاستوديوهات لتصوير مسلسلاتهم التلفزيونية، التي ستنافس في موسم دراما شهر رمضان للعام الحالي.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

ياسمين عبد العزيز تصاب بكورونا للمرة الثانية... بعد الحفل الأخير

13:41 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 22.01.2022)
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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أصيبت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد أيام من إقامتها ‏احتفالا بعيد ميلادها.‏
وكشف مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز أنها أجرت مسحة بعد شعورها بأعراض خفيفة عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد ميلادها، وجاءت نتيجتها "إيجابية".
والحالة الصحية للممثلة مستقرة، وتخضع حاليا للعزل المنزلي، وفقا لموقع "إي تي بالعربي".
وتعد هذه هي ثاني إصابة لياسمين عبد العزيز بـ"كوفيد-19"، بعدما أصيبت به وزوجها الفنان أحمد العوضي، في شهر مايو/ أيار الماضي، أثناء تصوير مسلسلهما "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021.
وأهدى أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها أغنية من كلماته، وغناها مطرب المهرجانات، عمر كمال، بعنوان "بحبك"، والتي حصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.
وكانت ياسمين عبد العزيز نجت في العام الماضي من أزمة صحية شديدة كادت أن تودي بحياتها، وخضعت على إثرها لعمليات جراحية ما بين القاهرة وسويسرا.
يشار إلى أن الفنانة المصرية، هنا الزاهد، أصيبت خلال الشهر الجاري وللمرة الثانية أيضا بفيروس "كورونا".
ويشهد الوسط الفني المصري حاليا إصابة العديد من الفنانين بـ"كوفيد-19" نتيجة تواجدهم في الاستوديوهات لتصوير مسلسلاتهم التلفزيونية، التي ستنافس في موسم دراما شهر رمضان للعام الحالي.
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