https://arabic.sputniknews.com/20220122/يوم-القيامة-حسام-حسن-يرد-لأول-مرة-على-خلافة-كيروش-في-تدريب-منتخب-مصر-1056835325.html

"يوم القيامة"... حسام حسن يرد لأول مرة على خلافة كيروش في تدريب منتخب مصر

"يوم القيامة"... حسام حسن يرد لأول مرة على خلافة كيروش في تدريب منتخب مصر

رد المدرب المصري، حسام حسن، على الشائعات التي ربطته بتدريب المنتخب المصري، في حال رحيل المدير الفني الحالي للفراعنة، البرتغالي كارلوس كيروش. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

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وقال حسام حسن، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: "يبدو أنني سأدرب المنتخب يوم القيامة إن شاء الله"، نافيا تواصل أي أحد من اتحاد كرة القدم معه.وأكد أن كيروش موجود ولن يرحل إلا بعد كأس العالم"، موضحا أن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عامر حسين طرح اسم حسام حسن في اجتماع للمجلس، دون الخوض في التفاصيل.ويتعرض كيروش لانتقادات لاذعة، بسبب تواضع مستوى منتخب مصر، الذي يشارك حاليا في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، حيث بلغ "الفراعنة" الدور ثمن النهائي، وسيواجهون منتخب كوت ديفوار، الأربعاء المقبل.ورفع أحد المحامين المصريين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مطالبا بإقالة المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، مطالبا في دعواه ببطلان العقد الذي وقعه الاتحاد المصري مع كيروش.وتضمنت الدعوى ضرورة إلزام كل من المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم حسن شحاته، والمدير الفني للنادي المصري البورسعيدي الحالي حسام حسن، بتقديم تقرير فني عن مستوى كيروش وجهازه المعاون.إلا أن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، فجر مفاجأة كبرى حول قيمة الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر.وقال عامر حسين، في تصريحات مع إذاعة أون سبورت، إن خالد الدرندلي أبلغنا أن الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش هو حصوله على قيمة راتبه مرة ونصف، بما يعادل سنة ونصف".وأضاف أن "المدير الفني للاتحاد نيلو فينجادا، يحصل على راتب سنة كشرط جزائي، لكن عقده ينتهي في شهر مايو/ أيار المقبل"، مشيرا إلى أن "كيروش أخطرنا قبل البطولة أنه مقتنع بالمنافسة على اللقب".

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أخبار مصر الآن