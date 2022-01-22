https://arabic.sputniknews.com/20220122/5-أخطاء-قاتلة-بعد-سن-الستين-1056846270.html

5 أخطاء قاتلة بعد سن الستين

5 أخطاء قاتلة بعد سن الستين

نحتاج بعد تجاوز الستين عاما إلى المزيد من العناية بصحتنا، ويتطلب ذلك إجراء بعض التغييرات البسيطة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T15:36+0000

2022-01-22T15:36+0000

2022-01-22T15:36+0000

كبار السن

النوبة القلبية

أمراض القلب والسكري والضغط

فيروس كورونا

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موقع Eat This, Not That، استطلع آراء الخبراء الذين حذروا من ارتكاب 5 أخطاء قاتلة بعد سن الستين.1.مجهود بدني في الأجواء الباردةفي كل شتاء، هناك زيادة في النوبات القلبية لدى كبار السن من الرجال بسبب القيام بمجهود بدني في أجواء باردة جدا لاسيما في الهواء الطلق.يمكن أن يتسبب النشاط في زيادة حادة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، بينما يعمل الهواء البارد على تضييق الشرايين التاجية - وهي عاصفة كاملة يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية.يقول الدكتور لوك لافين طبيب القلب في كليفلاند كلينك، إن هذه النصيحة موجهة على وجه الخصوص للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية متعددة مثل مرض الشريان التاجي أو ارتفاع ضغط الدم، أو ربما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولا يمارسون الكثير من النشاط البدني.2. تناول الطعام وحيداوجدت العديد من الدراسات أن الوحدة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب وحتى الخرف.السبب في ذلك هو أن الشعور بالوحدة يصيب بالتوتر والذي يمكن أن يضر بجهاز المناعة والقلب، ويمكن أن يشجع على السلوكيات غير الصحية.وجدت دراسة نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قبل جمعية سن اليأس بأمريكا الشمالية أن النساء الأكبر سنا اللائي يأكلن بمفردهن لديهن مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.الأكل وحيدا عامل خطر للإصابة بالاكتئاب المرتبط بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يأكل الأشخاص الذين يأكلون بمفردهم بشكل أسرع ويستهلكون أطعمة أقل صحية.3. الضغط العصبي المتزايدوجدت دراسة بجامعة ييل نُشرت الشهر الماضي أن الضغط المزمن يمكن أن يجعل ساعتك البيولوجية تدق بشكل أسرع، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والإدمان واضطرابات المزاج.يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من فرصتك في الإصابة بالاضطرابات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري.وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة نفسية وعقلية أفضل يتقدمون في العمر بشكل أبطأ.4. تأجيل موعد طبيب الأسنانإذا كنت تؤجل مواعيد طب الأسنان، فلا تتأخر أكثر من ذلك، إذ تتطور أمراض اللثة، وهي عدوى تصيب العظام واللثة حول الأسنان، غالبا بعد سن الستين، وهي مرتبطة بأمراض القلب القاتلة والسكتة الدماغية والسكري والخرف.5. عدم تلقي لقاحات كوروناكشفت إحصاءات صادمة أن 95 في المائة من الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا في السنة الأولى من الوباء تجاوزوا سن الخمسين.الآن، أدت اللقاحات إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بشكل كبير.إذا كان عمرك يزيد عن 60 عاما، فاحصل على لقاح كامل ضد مرض كوفيد واحصل على جرعة معززة. وأثناء تلقيك اللقاح، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن اللقاحات الروتينية الأخرى الموصى بها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بما في ذلك الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وعدوى المكورات الرئوية والقوباء المنطقية.

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كبار السن, النوبة القلبية, أمراض القلب والسكري والضغط, فيروس كورونا