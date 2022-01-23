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أرسنال يفشل في الفوز على بيرنلي بالدوري الإنجليزي
أرسنال يفشل في الفوز على بيرنلي بالدوري الإنجليزي
تعادل فريق بيرنلي مع مضيفه أرسنال دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:51+0000
2022-01-23T16:53+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وبهذه النتيجة انتزع بيرنلي، نقطة ثمينة بفضل حارس المرمى وخط الدفاع، الذين فعلوا كل ما بوسعهم لحرمان أرسنال من تسجيل أي هدف خلال المباراة، التي أقيمت اليوم الأحد، بحسب "رويترز".ورغم سيطرة الفريق اللندني على المباراة في الشوط الأول إلا أنه لم يستطع إحراز هدف من 12 محاولة هجومية.وفي المقابل، لم تتجاوز عدد المحاولات الهجومية لفريق بيرنلي 5 محاولات.وخلال الشوط الثاني واصل أرسنال محاولاته الهجومية لدق شباك بيرنلي، لكنه لم يتمكن من هز شباك منافسه حتى نهاية المباراة.وبهذه النتيجة أصبح أرسنال في المركز السادس في ترتيب الدوري بفارق الأهداف على فريق توتنهام هوتسبير، وذلك قبل مواجهة توتنهام وتشيلسي في وقت لاحق اليوم، بينما بقي بيرنلي في المركز الأخير بـ 12 نقطة.وبهذه النتيجة يبتعد بيرنلي عن منطقة الأمان بـ 4 نقاط، ويتبقى له مباراتان إضافيتان، مقارنة بالفرق الثلاثة التي تسبقه في الترتيب.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

أرسنال يفشل في الفوز على بيرنلي بالدوري الإنجليزي

16:51 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 16:53 GMT 23.01.2022)
© REUTERS / ANDREW BOYERSأرسنال يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على فالنسيا ذهابا إيابا
أرسنال يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على فالنسيا ذهابا إيابا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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تعادل فريق بيرنلي مع مضيفه أرسنال دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة انتزع بيرنلي، نقطة ثمينة بفضل حارس المرمى وخط الدفاع، الذين فعلوا كل ما بوسعهم لحرمان أرسنال من تسجيل أي هدف خلال المباراة، التي أقيمت اليوم الأحد، بحسب "رويترز".
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ورغم سيطرة الفريق اللندني على المباراة في الشوط الأول إلا أنه لم يستطع إحراز هدف من 12 محاولة هجومية.
وفي المقابل، لم تتجاوز عدد المحاولات الهجومية لفريق بيرنلي 5 محاولات.
وخلال الشوط الثاني واصل أرسنال محاولاته الهجومية لدق شباك بيرنلي، لكنه لم يتمكن من هز شباك منافسه حتى نهاية المباراة.
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وبهذه النتيجة أصبح أرسنال في المركز السادس في ترتيب الدوري بفارق الأهداف على فريق توتنهام هوتسبير، وذلك قبل مواجهة توتنهام وتشيلسي في وقت لاحق اليوم، بينما بقي بيرنلي في المركز الأخير بـ 12 نقطة.
وبهذه النتيجة يبتعد بيرنلي عن منطقة الأمان بـ 4 نقاط، ويتبقى له مباراتان إضافيتان، مقارنة بالفرق الثلاثة التي تسبقه في الترتيب.
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