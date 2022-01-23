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https://arabic.sputniknews.com/20220123/أمريكا-تدعو-للهدوء-والحوار-في-هندوراس-بعد-مشاجرة-بين-نواب-بالكونجرس-1056861770.html
أمريكا تدعو للهدوء والحوار في هندوراس بعد مشاجرة بين نواب بالكونجرس
أمريكا تدعو للهدوء والحوار في هندوراس بعد مشاجرة بين نواب بالكونجرس
دعت الولايات المتحدة إلى الهدوء والحوار في هندوراس عقب مشاجرة بين النواب في الكونجرس يوم الجمعة بسبب خلاف بشأن من سيرأس البرلمان. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:09+0000
2022-01-23T07:09+0000
2022-01-23T07:09+0000
هندوراس
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وقالت السفارة الأمريكية في تيجوسيجالبا، السبت، إنه "بسبب أحداث 21 يناير/ كانون الثاني تدعو الولايات المتحدة الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وإجراء حوار".وحثت على الامتناع عن العنف والخطاب الاستفزازي إلى التعبير عن أنفسهم سلميا مع احترام سيادة القانون، بحسب "رويترز".جاء ذلك قبل أيام فقط من تولي الرئيسة المنتخبة زيومارا كاسترو السلطة في البلاد.تلقت الخطط التشريعية لكاسترو ضربة كبيرة يوم الجمعة عندما انشق نحو 18 عضوا من حزبها (الحرية وإعادة التأسيس) وتعاونوا مع الحزب الوطني الحاكم لانتخاب نائب من حزب الحرية وإعادة التأسيس رئيسا للكونجرس.وأثار الخلاف مشاهد فوضوية في الكونجرس لأن هذا التصويت خرق اتفاقا أبرمته كاسترو مع حزب "منقذ هندوراس" المتحالف معها والذي ساعدها على الفوز بالرئاسة لتنصيب شخصية من الحزب لرئاسة الكونجرس.وطردت كاسترو النواب الثمانية عشر من حزبها ووصفت ما قاموا به بأنه "خيانة".
https://arabic.sputniknews.com/20210624/الخارجية-الفلسطينية-تعلق-على-قرار-نقل-سفارة-هندوراس-إلى-القدس-1049348824.html
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هندوراس
أمريكا تدعو للهدوء والحوار في هندوراس بعد مشاجرة بين نواب بالكونجرس
دعت الولايات المتحدة إلى الهدوء والحوار في هندوراس عقب مشاجرة بين النواب في الكونجرس يوم الجمعة بسبب خلاف بشأن من سيرأس البرلمان.
وقالت السفارة الأمريكية في تيجوسيجالبا، السبت، إنه "بسبب أحداث 21 يناير/ كانون الثاني تدعو الولايات المتحدة الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وإجراء حوار".
وحثت على الامتناع عن العنف والخطاب الاستفزازي إلى التعبير عن أنفسهم سلميا مع احترام سيادة القانون، بحسب "رويترز".
جاء ذلك قبل أيام فقط من تولي الرئيسة المنتخبة زيومارا كاسترو السلطة
في البلاد
.
تلقت الخطط التشريعية لكاسترو ضربة كبيرة يوم الجمعة عندما انشق نحو 18 عضوا من حزبها (الحرية وإعادة التأسيس) وتعاونوا مع الحزب الوطني الحاكم لانتخاب نائب من حزب الحرية وإعادة التأسيس رئيسا للكونجرس.
وأثار الخلاف مشاهد فوضوية في الكونجرس لأن هذا التصويت خرق اتفاقا أبرمته كاسترو مع حزب "منقذ هندوراس" المتحالف معها والذي ساعدها على الفوز بالرئاسة لتنصيب شخصية من الحزب لرئاسة الكونجرس.
وطردت كاسترو النواب الثمانية عشر من حزبها ووصفت ما قاموا به بأنه "خيانة".